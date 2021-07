El nuevo fichaje del Barcelona Memphis Depay ya se entrena con el equipo

A pesar del tema financiero, el cuerpo técnico y los jugadores siguen trabajando a tope en la pretemporada. Poco a poco se han ido agregando las nuevas incorporaciones y algunos jugadores van regresando de sus vacaciones como el caso de De Jong, Griezmann y Lenglet, aunque sobre estos últimos dos está en duda su continuidad.

El que ya se incorporó de lleno fue Memphis Depay. El holandés ya tuvo el primer entreno con sus nuevos compañeros y posiblemente tenga su debut en cancha en uno de los dos amistosos que el club tiene programado para mañana ante el Nástic y el sábado ante el Girona.

Se le notó sonriente y cómodo en el entrenamiento pese a la responsabilidad que sabe que tendrá en el equipo pues no lo han traído para ser suplente. Será la segunda vez que trabaja bajo las órdenes de Koeman. La primera fue en selección. “Él me dio confianza cuando estaba lesionado y me vio recuperarme. Me ha apoyado para venir aquí, al club más grande del mundo, y estoy preparado para dar lo mejor de mí”, comento el holandés luego de las revisiones médicas.

También dijo: “Estoy muy feliz y tengo muchas ganas de ir al Camp Nou y conocer todo lo que forma parte del mundo Barça”, dijo emocionado por su nuevo club, en el cual firmó un contrato por dos años.

Aún hay varios futbolistas del primer equipo que faltan por incorporarse. Mientras tanto los canteranos aprovechan esta pretemporada para demostrarle a Koeman que puede contar con alguno de ellos. Los del Barca B Llevan poco más de dos semanas entrenando con el primer equipo y probablemente ellos sean los principales a poner a prueba en el amistoso de mañana.