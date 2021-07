El día más temido por el barcelonismo: Messi y su incierto futuro

Hace aproximadamente un año y luego de la temporada pasada con tantos altibajos en el tema deportivo y económico del club, tomando en cuenta el impacto de la pandemia, hubo bastantes polémicas sobre el futuro de Lionel Messi.

El capitán había renovado su contrato por un año luego de la temporada 2020-2021 quedando libre el 1 de julio del presente año.

Mientras el astro argentino se concentra con su selección para enfrentar a Ecuador el próximo sábado por cuartos de final de la Copa América, todos los ojos apuntan al Barcelona, el epicentro de la disyuntiva. ¿En qué club fichará Messi? ¿Qué equipos ofrecen la cantidad necesaria para fichar al que se dice ser el mejor jugador de la historia? O a si finalmente el crack decide quedarse en el que ha sido su hogar desde que arribo a España con tan solo 13 años.

Los rumores son muchos: dos equipos grandes de Europa, el PSG y el Manchester City, estaban interesados en el fichaje del argentino. Ambos clubes tienen como dueños a jeques y están dispuestos a realizar ofertas tentadoras y son los equipos potenciales para contratarlo.

Sin embargo, Joan Laporta, presidente del Barcelona, y su gente se sienten seguros respecto al tema confiando en que el “10” se quedará en su casa y renovara con el club. ‘’Se quiere quedar. No contemplo un no, pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo. Está decidido a quedarse si se dan una series de circunstancias’’, fueron las palabras de Joan Laporta demostrando seguridad para lo que se viene.