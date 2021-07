Carlos de los Cobos se destapa en México: “Desde un inicio fue una guerra cantada”

Dos meses y medio después de anunciar su salida de la selección salvadoreña, el técnico mexicano Carlos de los Cobos, se sinceró sobre los motivos que lo llevaron a marcharse cuando tenía por delante la eliminatoria de Concacaf para buscar un boleto al Mundial de Catar 2022.

El director técnico se destapó en una entrevista concedida al periodista Francisco Javier González del medio mexicano TUDN, al cual dijo que “perdí el entusiasmo”.

“Siento que perdí el entusiasmo, ya no me presentaba lo mismo como cuando inicié en esta segunda etapa… Perdí el entusiasmo, ya no estaba ilusionado, como lo hice o sentía en el inicio, Francisco”, reveló.

También adujo problemas con la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), pese a que muchas veces se encargaron de manifestar que la relación marchaba bien.

“Fueron varios factores, quizá no tenía muy buena relación con la Federación, por otro lado el tema de la pandemia también tiene qué ver, es decir, en el inicio fue bastante positiva nuestra participación porque tuvimos frecuencia de partidos en Liga de Naciones, partidos amistosos, Copa Oro y demás, pero después ya ves que la pandemia interrumpió”, enumeró.

También dijo que desde que lo anunciaron como nuevo entrenador de la Selecta, hubo una “guerra” mediática entorno a él y la Federación.

“En cuanto al entorno fue mucho más complicado ahora porque hay gente en la Federación que no era bien vista por los medios de comunicación y como yo era parte de este proyecto desde un inicio fue una guerra cantada contra mi persona”, indicó.