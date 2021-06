Sancionarán a Tin Ruiz por agredir a árbitro en la Liga de Fútbol Playa

Luego de la difusión de un video en las redes sociales, en el que se ve al referente playero Agustín “Tin” Ruiz agredir a un árbitro durante un partido de la Liga de Fútbol Playa entre su equipo La Pirraya contra el Chirilagua, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, manifestó que procederán a sancionar al jugador.

En las imágenes se observa cómo Tin va duro contra el réferi tras la expulsión de su compañero Melvin Quiteros, decisión que no pareció al recientemente campeón con la Selecta Playera, por lo que se lanza contra el árbitro.

“Lo del Tin Ruiz no pasará desapercibido y recibirá su sanción, de acuerdo a las bases de competencia. Sin embargo, me llama la atención que amigos de la prensa deportiva que no han dicho nada en sus medios sobre la Liga de Fútbol Playa hoy sí quieren hacer leña del árbol caído”, reaccionó el funcionario.

“Incluso piden que el Tin no vuelva a ser convocado a la selección. Algo no cuadra. Malos días y malas decisiones las hemos tomado todos al calor del juego. Y nadie queda fuera de esto. Pero empezar a buscar desprestigiarlo, luego de tanto que le ha dado al país, no lo creo justo”, reaccionó Bukele para quienes le piden el no retorno a la Playera.

“El Tin Ruiz es un campeón, un líder y un referente nacional del fútbol playa. Lamento lo ocurrido y obviamente no puedo aplaudirlo. Pero también sé que él reflexionará, aprenderá y esto lo hará más fuerte”, alegó.