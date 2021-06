Salvadoreña muestra impactante video de la “zona de la muerte” que la obligó a renunciar al Everest

Tal como su nombre lo dice, en el campo 4 de Everest a la montañista salvadoreña Alfa Karina Arrué le tocó vivir en una auténtica “zona de la muerte”, como también denominado el Collado Sur, desde donde tuvo desistir a su sueño de alcanzar la cima del mundo debido a las implacables condiciones climáticas.

La alpinista compartió hoy un escalofriante video en el que se observa cómo los vientos azotan con dureza la tienda en la que se encuentra junto a su sherpa, quien la guió durante toda su travesía intentando hacer cumbre.

“Llegamos al campo 4, conocido también por ‘zona de la muerte’ o Collado Sur. Todo estaba destruido, los vientos habían roto o quebrado las tiendas. Los sherpas lograron armar dos, estuve expuesta a ese viento por media hora, cuando entramos a la tienda sentía dolor en mis pies, abrí mis botas y ya mis pies adentro de las botas estaban totalmente cubiertos de hielo”, narra la cuscatleca.

“Esperamos toda la noche que el clima mejorara, pero al contrario se pusieron más fuertes y la temperatura descendió aún más. En la mañana mi sherpa me dijo que teníamos que bajar, yo volví a insistir que fuéramos arriba que lo intentáramos y allí fue que me dijo, ok vamos pero esta cumbre te va costar algún dedo de tus manos o pies, o tu nariz si logras sobrevivir”, cuenta, sobre lo que la llevó a tomar la decisión más importante de su vida, renunciando al sueño por el que tanto había luchado.

“Tomar la decisión de bajar estando tan cerca ha sido de las cosas más difíciles que me ha tocado escoger en la vida”, manifestó.