Holograma de Bono y magistral actuación de Bocelli sorprenden en la apertura de la Eurocopa

El tenor italiano Andrea Bocelli emocionó este viernes a los 16.000 espectadores presentes en el estadio Olímpico de Roma al cantar el aria “Nessun Dorma”, acompañado por un espectáculo pirotécnico y una coreografía con 24 globos fluctuantes, en la ceremonia de apertura de la Eurocopa.

El Olímpico romano albergó una ceremonia que duró cerca de 15 minutos y que tuvo a Bocelli como invitado especial, antes de que las selecciones de Italia y Turquía se enfrentaran en la primera jornada del Grupo A.

Dos símbolos del fútbol italiano como Francesco Totti, histórico capitán del Roma, y Alessandro Nesta, bandera del Lazio y del Milan, dieron la bienvenida. “Ciao Roma”, dijo Nesta, seguido por un “Ciao Europa” pronunciado por Totti.

Llegó entonces el momento de Andrea Bocelli, que interpretó el aria de Giacomo Puccini “Nessun Dorma”, emocionando a los 16.000 espectadores presentes en las gradas del Olímpico.

El tenor italiano fue protagonista de otro gran evento deportivo, después de que ya cantara en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 o en la apertura de la final de la Liga de Campeones de 2016 ganada por el Real Madrid contra el Atlético Madrid.

La ceremonia concluyó a lo grande cuando Martin Garrix, Bono e The Edge interpretaron la canción “We are the people” en un espectáculo virtual de grandes quilates, incluyendo un holograma del vocalista de U2, que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Pocos minutos después saltaron al campo las dos selecciones, ovacionadas por sus respectivas hinchadas, para los himnos nacionales.