Golazo de Messi no le basta a Argentina para superar a Chile en la Copa América

Un golazo de Messi de tiro libre no alcanzó a la selección Argentina, que desperdició varias opciones de gol ante una fortalecida selecciones chilena, y cedió un empate 1-1 este lunes en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro en el primer partido del Grupo A de la Copa América.

Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte dominaron el balón durante el inicio del partido pero la Albiceleste supo contrarrestar y ser incisivo a partir de Lautaro Martínez.

En un tiro libre ejecutado con impecable técnica el capitán de la Albiceleste superó la barrera y clavó el balón lejos del alcance de Claudio Bravo, su excompañero del Barcelona.

