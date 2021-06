Fesfut inicia acusación contra Pedro Hernández por denunciar irregularidades ante FIFA

Tal como adelantó la semana pasada, el representante de la Primera División para integrar el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Pedro Hernández, alertando de un posible castigo por parte del ente federativo, por denunciar irregularidades y atropellos dentro de la misma ante FIFA, está tarde fue citado a audiencia en el auditorio Héctor Palomo Sol para conocer los cargos de los que se le acusa.

Pedro Hernández, quien el lunes pasado envió una carta dirigida a la Comisión de Ética de la FIFA, junto a otros delegados del fútbol nacional, se presentó a la audiencia con cuatro abogados, quienes solicitaron a la Comisión Disciplinaria de la Fesfut declarar “nulidad absoluta” a este proceso, al no explicarle los hechos por los que se le está acusando.

Así lo expuso Luis Mario Pérez Bennett, abogado de Pedro Hernández: “Se le ha hecho señalamientos a Pedro Hernández violentado la Constitución de este país y los Tratados Internacionales, violentado las garantías del derecho a defensa porque no le dicen en qué consiste, ni cuáles son ni cuándo ni dónde ocurrieron. Hemos solicitado nulidad absoluta de este procedimiento viciado porque no es posible no saber de qué se va a defender. ¿Cómo es posible que no se sepa de qué se le está señalando? Cuando les preguntamos cuáles son los hechos, no los saben, dicen”, indicó el representante legal.

Para el abogado “claramente hay un objetivo de aislarlo y de eliminarlo dentro de la filosofía que él (su defendido) tiene para que la Fesfut camine por otros rumbos de transparencia. Ese es el punto”, señaló.

Lo mismo expuso su colega Nelson García, abogado de Pedro Hernández: “Yo lo doy esto por un hecho erróneo. En quien lo ha provocado sí creo que hay mala fé. Estos hechos no son casualidad y menos en un ambiente de esta Federación cuestionada”, indicó.

A Pedro Hernández se le acusa de presuntos actos de soborno, corrupción y abuso de su cargo para ser electo como miembro del comité ejecutivo de la Fesfut en el pasado Congreso Ordinario de la Federación, pero sin señalar los hechos específicos en que ocurrieron dichos señalamientos.

“Lo que se busca realmente es desprestigiarme, pero yo creo que ya la población sabe cuál es el modus operandi. Estas cosas deben parar”, reaccionó el dirigente deportivo, que pese a ser electo por unanimidad por la Primera División de Fútbol para integrar el comité ejecutivo de la Fesfut, la Federación no lo ratificó en el cargo, violentado los Estatutos, por lo que Hernández denunció los hechos ante FIFA la semana pasada.