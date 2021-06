Efraín Burgos: “A la afición de Alianza me la tengo que ganar en la cancha”

Frases como “soy de Santa Ana y siempre he sido hincha de FAS desde niño” o “dos veces perfecto, fasista y santaneco. Feliz aniversario mi Fasito de corazón” expresadas por el nuevo fichaje de Alianza FC, Efraín Burgos, han sido difíciles de digerir para la afición blanca que ha cargado contra el jugador en redes sociales, aunque otros sí le dan dado la respectiva bienvenida.

El futbolista tuvo la oportunidad de expresar su sentir hoy en la conferencia de presentación brindada por el subcampeón, asegurando que trabajará con profesionalismo y que lo de FAS es pasado.

“Respeto mucho a la institución que es FAS, obviamente eso está en el pasado, ahora me debo a Alianza, me enfoco con Alianza, toda mis capacidades y mis cualidades espero explotarlas aquí con el equipo”, indicó.

En cuanto a los comentarios recibidos, Junior comentó: “Respeto mucho los sentimientos de la gente, todo mundo tiene derecho de expresarse y tener las opiniones que ellos piensan que son las mejores, yo me enfoco en lo mío, sé que a la afición de Alianza me la tengo que ganar en la cancha, no aquí dando declaraciones o hablando, entonces espero hacer mi trabajo de la mejor manera y ya luego ellos juzgarán”, continuó.

Respecto a todo este ambiente generado, el técnico albo, Tigana Meléndez, quien prefirió retirarse pronto en vez de irse a otro equipo que no fuera Alianza, expuso: “Son cosas que se dan. Esto no es la primera vez que pasa. Ya pasó con Henry Romero cuando venía de Águila. Hay que ver la fortaleza mental del jugador y la capacidad que tiene para manejar esta situación. Allá la afición y su modo de pensar, igual, yo toda mi vida la jugué aquí, no le quise faltar el respeto a la afición para ir a jugar a otro lado, sí tuve la oportunidad, pero decidí mejor retirarme aquí y eso quizá muchos aficionados jóvenes no lo saben, el pasado de cada quién, y por eso son las críticas”.