Delegados del fútbol denuncian ante FIFA irregularidades en la Fesfut

Un grupo de delegados del fútbol nacional que participaron en el último Congreso Ordinario de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) realizado el pasado 29 de mayo enviaron una carta a la dirigencia de FIFA para solicitar la nulidad de los acuerdos tomados en dicha sesión ordinaria, al observar una serie de atropellos y “graves” violaciones a los Estatutos.

El contenido de la carta, que fue enviada el pasado lunes 21 de junio a la Comisión de Ética de la FIFA, firmada por los delegados que participaron en la asamblea general, Edwin Abarca, José Neris Ascencio, Roberto Barillas y Gonzalo Sibrián, además de Pedro Hernández, vicepresidente de Alianza, fue ampliada esta mañana, explicando que contiene siete puntos importantes en los que considera no se respetaron los Estatutos.

Los puntos son Ilegalidad de la convocatoria oficial, ilegalidad del voto, ilegalidad en cambio de agenda y elección de un miembro del comité ejecutivo de la Fesfut, ilegalidad de quórum para aprobar el informe financiero de la Federación, fraude a los Estatutos, irregularidad en manejo de actas del Congreso Ordinario y Extraordinario, y créditos sin respaldo del Congreso.

LA NO “RATIFICACIÓN” DE PEDRO HERNÁNDEZ

Como ejemplo, Gonzalo Sibrián, ahondó en el punto sobre la no “ratificación” de Pedro Hernández como miembro del comité ejecutivo de la Fesfut, en representación de la Primera División de Fútbol, lo cual constituye “fraude a los Estatutos” debido a que estos establecen en su artículo 23, que “ratificar” un nombramiento de la Primera División no es una atribución que le corresponda al Congreso.

“Todos sabemos que no existe esa tal ratificación, es un punto bien importante, pues en ningún momento los Estatutos de la Federación hablan sobre ese tema, es más, dice que cuando una persona renuncia debe ser la Primera División la que elija a la persona que lo va a sustituir. Nos imaginamos las razones para que el Licenciado no pueda estar dentro del comité ejecutivo”, manifestó Sibrián.

Esto debido a que el nombramiento de Pedro Hernández como miembro del comité se volvió a aprobar en asamblea de presidentes de Primera División, tras la renuncia de Juan Pablo Herrera en octubre de 2020.

“El análisis es sencillo: a los demás miembros del comité ejecutivo les estorba mi presencia porque yo he ido a pedir respeto para los Estatutos. Hice una carta que mandé a FIFA e hice una carta a la Fesfut y hasta la fecha no hay una respuesta. Al ser yo una persona incómoda dentro del comité ejecutivo es que ellos han hecho todo esto”, expuso, por su parte, Pedro Hernández, quien en dicha carta enviada a la FIFA en mayo de este año, alertó de irregularidades dentro de la Fesfut.

“Yo me metí al fútbol por tratar de ayudar. Yo no vivo del fútbol, no recibo un cinco y nunca lo pensaré recibir. La única vez que me pagaron una dieta en el comité ejecutivo yo la doné para comprar unas sillas en la Primera División”, añadió el dirigente deportivo.

“Hay una secretaria que gana el doble que las demás. Yo pedí información sobre eso y no me la dan porque son personas muy allegadas o cercanas al comité ejecutivo”, ejemplificó sobre todo lo que se da al interior de la Federación.

Pedro Hernández asegura que fue él quien propuso a su llegada al comité de la Fesfut quitar a Carlos de los Cobos, lo cual ocasionó enojo. Además ha denunciado otras irregularidades, por lo cual no lo quieren en el ente federativo. pic.twitter.com/ZGUupdRXW2 — Diario1.com (@diario1_sv) June 23, 2021

ALERTA DE POSIBLE SANCIÓN

También aseguran que Hugo Carrillo, presidente de la Fesfut, ha tratado de persuadir a los presidentes de la Primera División para que no designen a Pedro Hernández como su representante ante el comité ejecutivo de la Federación.

“Él (Carrillo) dijo que se perdía el tiempo y que la Primera División estaba perdiendo la posibilidad de tener alguien allá arriba. Llegó a tal grado de ver a un miembro de otro equipo, preguntando ¿no hay otro candidato?, como quien dice ‘elegite, te vamos a poner a vos’, pero otra vez por unanimidad los presidentes me vuelven a elegir”, manifestó Pedro Hernández.

Por todo lo expuesto, el directivo de Alianza explicó que le han alertado de una fuerte sanción.

“Están buscando un castigo para mí, un castigo bastante fuerte, que inclusive lo adelantó él (Carrillo) en el Congreso. Quieren sancionarme, pero aquí tienen un gran problema porque yo no tengo nada qué perder”, resolvió Hernández.

TODO APUNTA A UNA REELECCIÓN DE HUGO CARILLO

La conclusión de los delegados es que el presidente Hugo Carrillo está buscando una reelección para las próximas elecciones de comité ejecutivo de la Fesfut que se celebrarán en 2022.

“No me queda más que pensar que lo que están haciendo es tratar de limpiar la mesa y seguir en el comité ejecutivo. Habría que preguntarle a él sobre su reelección, aunque la vez pasada dijo que no y se reeligió. Pero todo apunta a eso”, consideró Pedro Hernández.

En el pasado Congreso Ordinario de la Fesfut realizado el 29 de mayo, participaron 34 delegados representados por 13 de Primera División, cinco de Segunda, tres de Tercera y 14 de las Asociaciones Departamentales de Fútbol Aficionado (ADFA).