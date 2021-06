Así jugará la serie El Salvador contra San Cristóbal por el boleto a la Octagonal

Cumplido el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo A que le permitió clasificar a la segunda fase de eliminatoria, ahora a la Selecta solo le queda superar un pequeño escaño más para estar en la Octagonal de Concacaf, que dará tres boletos y medio al Mundial de Catar 2022.

El Salvador aseguró la clasificación al golear ayer 3-0 a Antigua y Barbuda, quedando líder del Grupo A con 10 puntos, 10 goles a favor y cero en contra; mientras que en el Grupo F finalizó primera la selección de San Cristóbal y Nieves, al sumar 9 puntos de 12 posibles, producto de tres victorias y una derrota, arrebatándole el pase a la favorita Trinidad y Tobago.

Lo que debe hacer la selección cuscatleca para avanzar a la Octagonal es derrotar a San Cristóbal y Nieves en una serie a visita recíproca que iniciará con el partido de ida el próximo sábado 12 de junio a las 2:00 de la tarde en el Caribe y cerrará con el de vuelta a jugarse el martes 15 en el Cuscatlán a las 7:00 de la noche.

Esos mismos días estarán peleando por su cupo a la Octagonal Haití contra Canadá y Panamá frente a Curazao, selección caribeña que eliminó a Guatemala sorpresivamente.

Los ganadores de estas tres series avanzarán a la Octagonal, ronda en la que ya esperan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras y que dará los tres boletos directos a Qatar 2022 y un repechaje intercontinental.

Everything is ready for the next round of #CWCQ!

Who will continue on their way to the FIFA World Cup? 🤔 pic.twitter.com/FnGi0sTngW

— Concacaf (@Concacaf) June 9, 2021