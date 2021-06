Alianza se arma con habilidosa goleadora norteña

Paola Calderón proviene de una familia aliancista, que pese residir en una zona escondida del municipio de Santa Rita, Chalatenango, los “muros” que dividen los departamentos no impidieron que el sentimiento que despierta este equipo llegara hasta su morada; sin embargo, aunque es alba de corazón, nunca había logrado vestir la camisa, algo que ahora califica como “un sueño”.

La joven goleadora viene destacando desde que la Liga Femenina contaba con un torneo sub-17, al adjudicarse cuatro trofeos como máxima romperredes con A.D. Leyend’s y un pentacampeonato en esa categoría, luego dio el salto al equipo mayor de C.D. FAS, institución con la que obtuvo dos subcampeonatos y un reconocimiento como la máxima goleadora del torneo Apertura 2020, con una impactante cifra de 34 goles en 15 partidos.

Todo estaba servido para que la delantera fichara por Alianza en el pasado torneo Clausura 2021, pero FAS le frustró el sueño al inscribirla en dicho torneo, impidiendo que la jugadora pudiera recalar en otro equipo, pese a que ella misma había solicitado su salida para ir al club de sus amores.

“Estoy muy contenta de poder estar acá, de esta oportunidad que se me ha regalado de pertenecer a Alianza. Desde pequeña le he ido a este equipo, aparte de eso mi familia es aliancista y pues todos están muy contentos porque haya tomado esta decisión”, manifestó la jugadora a Diario 1 el pasado 4 de febrero de 2021, cuando Alianza Women anunciaría su contratación, pero luego FAS lo impidió, por lo que tuvo que estar todo el torneo pasado inactiva, aunque siempre se mantuvo entrenando con el equipo paquidermo.

“Los primeros que me impulsaron a tomar esta decisión fueron mis papás. Ellos desde pequeña me inculcaron el amor al Alianza, le tomé un gran cariño, veía siempre los partidos del equipo masculino, al principio no sabía que había equipo femenino, pero estoy muy feliz de poder pertenecer ahora a este club”, añadió la ariete que ahora tiene 19 años.

Durante el torneo en que FAS le impidió pisar las canchas, Paola decidió no quedarse de brazos cruzados y probó suerte en la arena para incursionar en el fútbol playa, disciplina que le ha servido de fogueo para su regreso al fútbol once en este Apertura 2021.

“Ahora estoy en una nueva etapa de mi vida y espero dar lo mejor. Espero que, primero Dios, las cosas nos salgan”, manifestó. “Estoy feliz por portar este escudo y lo voy a defender a muerte y dar el 100 %”, aseguró.

Otros fichajes anunciados son la volante de contención, de 22 años, Caterin Hernández, procedente de la categoría sub-17 de Alianza, y la volante izquierda, de 20 años, Abigail López, ex de Sonsonate FC.