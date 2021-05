Zarco Rodríguez: “Espero que lleguen unos 17,000 aficionados al Cuscatlán”

Muy emocionado y al borde de las lágrimas se pudo observar al entrenador de C.D. FAS, Jorge “Zarco” Rodríguez después de alcanzar la final en un partido sufrido contra Santa Tecla el pasado domingo, sentimientos que delatan el significado que tendría para él coronarse campeón el próximo domingo.

Alianza viene pujando fuerte, pero también le tocó sufrir en los penales contra un aguerrido L.A. Firpo, lo que pincela una final apretada, al no haber una superioridad notoria de uno sobre otro, pues la serie también quedó pareja, con un 3-2 a favor de los felinos en el Quiteño y un 1-1 en el Cuscatlán.

“Al final el esfuerzo de todos ha alcanzado para tener una final entre dos equipos grandes. Espero que lleguen unos 17,000 aficionados, tanto rojos como blancos, que colmen el Monumental Cuscatlán y que sea una final que no se ha visto en mucho tiempo con afición presente”, manifestó el entrenador nacional.

La última final que estos dos equipos disputaron fue en el Apertura 2019, que terminó a favor de Alianza con gol de Narciso Orellana, pero en ese entonces FAS era dirigido por Memo Rivera. El “Zarco” aún no conoce la decepción en estas instancias con el cuadro asociado.

“El fútbol es de sufrir. Yo digo que el fútbol es más de sufrir que de gozar, pero eso es lo lindo que tiene. Lo bonito es que estamos contentos y agradecidos con Dios porque nos ha dado esta bendición de estar en una nueva final”, indicó.

“Mi décima final va a ser esta, se oye bien fácil, pero yo le pedí a Dios que fuera a una final y ya me regaló 10, me regaló cinco campeonatos y contento con lo que me ha brindado por medio del fútbol” añadió.

A ver si se le cumple de ver el estadio con los 17,000 aficionados para que sea una auténtica fiesta, aunque para la final del torneo pasado entre Alianza y Águila, la Federación Salvadoreña de Fútbol solo aprobó la venta de 14,620 boletos, de los cuales 6,695 eran para sol general, debido a las limitantes por la pandemia.