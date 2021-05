Michell Mercado: “Desde que llegué a este país quise estar en este club”

El atacante colombiano titular indiscutible en el equipo de Tigana Meléndez, Michell Mercado, disputará su segunda final con Alianza el próximo domingo en su segundo torneo con el equipo y asegura que hará todo lo que esté a su alcance “para darle el tricampeonato” al club blanco, en el que soñó estar desde que vino al país en 2015 para jugar en Segunda División.

El delantero asegura sentir un fuerte compromiso con la afición y con el club al haberle dado la oportunidad de jugar dos finales en Primera División, contra equipos importantes como Águila y FAS, después de dar el salto del Roble de Ilobasco de Segunda a otro equipo pequeño de Primera como el Vencedor, con el que difícilmente le hubiera tocado experimentar lo que hoy está viviendo.

“Mi recorrido no ha sido fácil, venía de Segunda, del Roble de Ilobasco, de ahí pasé a Vencedor y gracias a Dios se me dio la oportunidad de estar en Alianza, un sueño que desde que yo llegué a este país, siempre quise estar aquí en este club, y ahora que estoy no lo voy a desaprovechar. Todo lo que esté a mi alcance para darle a este club lo haré y ojalá que el día domingo sea el tricampeonato que estamos esperando”, manifestó.

Es por ello que a Michell se le puede observar besando el escudo del bicampeón o sujetando fuerte su camisa cada vez que anota gol, pues con este equipo está haciendo realidad lo que tantas veces buscó.

“Para mí es una alegría, cualquier jugador quisiera estar en la posición en la que estoy en estos momentos y es algo que estaba soñando desde hace mucho tiempo, desde que llegué aquí, y gracias a Dios se me ha cumplido, para mí es una motivación más para seguir luchando con este club, por la afición y por todas las personas que me están apoyando”, acuñó.

En cuanto a lo que se viene el domingo, Michell asegura estar más “tranquilo” debido a la experiencia que tienen todos sus compañeros jugado finales.

“Tuve más nervios contra Águila, porque era mi primera final en Primera División; la presión ahora es diferente, porque tengo la experiencia de mi primera final”, planteó.