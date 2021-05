Fito Salume tras renovación de Fito Zelaya: “Es el otro ‘Mágico’ de El Salvador”

El presidente de Alianza FC, Fito Salume, anunció esta mañana en conferencia de prensa la renovación de contrato del delantero salvadoreño, Fito Zelaya, quien estará ligado a la institución blanca por dos años más, es decir, para los próximos cuatro torneos cortos.

En el partido de vuelta contra C.D. Águila, que le dio la clasificación a Alianza FC a las semifinales del torneo Clausura 2021, con una formidable actuación del delantero, el presidente del equipo albo había dado un adelanto de lo que se vendría, comparando las cualidades de Fito con las del “Mágico” González: “Dejaron el alma en la cancha… Después vino la magia de Fito Zelaya, que es el otro mago del fútbol salvadoreño. Es extraordinario lo de Zelaya. Él es un mágico también”, reaccionó.

Prosiguió una selfi con el “22” que fue compartida en sus redes sociales después de anunciar que le extendería el contrato hasta 2023. “Muy contento de poder contar con Fito “Mágico” Zelaya por dos años más en Alianza”, escribió.

Muy contento de poder contar con Fito “Mágico” Zelaya por dos años más en ⁦@AlianzaFC_sv⁩ !! 🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/UIpoaFyYF0 — Fito Salume (@FitoSalume) May 11, 2021

Durante la conferencia brindada tempano esta mañana, para brindar detalles sobre la renovación de Fito Zelaya, el presidente de Alianza FC también lo elogió. Y no es para menos. El máximo goleador histórico del equipo blanco se ha convertido en el revulsivo de Tigana Meléndez, salvándole partidos al ingresar en el segundo tiempo. Y así, pese a que no ha jugado encuentros completos, se llevó el trofeo “Hombre Gol” este torneo.

“Especialmente después de esta actuación, que yo lo he calificado el otro ‘Mágico’ de El Salvador a Fito Zelaya, realmente la actuación de él ha sido ejemplar este torneo, a pesar de que ha jugado solo la mitad del tiempo, salió campeón goleador; eso creo que mucha gente no ha reparado en el hecho de que jugando la mitad del tiempo promedio él ha salido campeón y lo demostró con toda su calidad y la magia que él posee este domingo contra Águila”, introdujo el dirigente.

Fito Salume, presidente de @AlianzaFC_sv: "Yo lo he calificado como el otro 'Mágico' de El Salvador a Fito Zelaya. La actuación de él ha sido ejemplar este torneo". pic.twitter.com/zvmYzGcu3Y — Diario1.com (@diario1_sv) May 11, 2021

“Estoy muy optimista de que él va a seguir aportando como él aporta, no solo con sus goles, sino con su liderazgo, con su compañerismo y todo el cariño que le tenemos en Alianza, no solo la directiva y los compañeros, sino también la afición”, continuó.

Con esta extensión de contrato, Fito Zelaya estaría finalizando su carrera deportiva en Alianza FC, al rozar ya los 32 años de edad.

“Como lo he dicho siempre, el sueño mío es poderme retirar aquí, ojalá primero Dios lo pueda lograr y seguir jugando hasta que las piernas me den. Cuando ya no tenga el deseo ni la motivación de seguir jugando, seré el primero en decir que ya no sigo más, pero ahorita a disfrutar estos momentos”, indicó.

Fito Zelaya explica que recibió otras ofertas pero su prioridad es @AlianzaFC_sv. "Siempre prefiero quedarme en Alianza porque aquí me he hecho futbolísticamente. Alianza me ha dado mucho". pic.twitter.com/ENqrQxz5eS — Diario1.com (@diario1_sv) May 11, 2021

Al delantero se le presentaron ofertas de otros equipos, pero dejó claro que su prioridad es Alianza. “Al final yo siempre he decidido estar en Alianza, independientemente me toque bajar salario o algo, pero prefiero quedarme porque aquí me he hecho futbolísticamente. Alianza me ha dado mucho y yo le he dado mucho también”, apuntó.

De esta forma, la magia de Fito en Alianza FC está garantizada por un buen rato más. Ahora se viene un duro reto contra L.A. Firpo por el pase a la final del Clausura 2021, torneo que desea coronar con la obtención de la copa 16.