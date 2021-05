Fesfut desciende al Sonsonate FC por incumplimiento salarial

El gerente de la Primera División, Oskar Cruz, oficializó hoy el descenso administrativo del Sonsonate FC por incumplimiento salarial, tras no honrar el acuerdo al que llegó con el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) de cancelar ayer la deuda de 60 días que mantenía con el plantel de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo de la institución cocotera.

“Ayer en horas de la noche se recibió la notificación oficial del no cumplimiento del acuerdo que habían establecido entre el comité ejecutivo y la dirigencia de Sonsonate para el pago de la deuda de más de 60 días con el plantel de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Como se había establecido en dicho acuerdo, de no cumplirse los compromisos contractuales en estas fechas que se habían estipulado, se iba a descender administrativamente el equipo”, explicó el gerente.

El administrativo manifestó que el directorio de la Primero División envió hoy la notificación sobre su descenso a la directiva del cuadro sonsonateco, que la próxima temporada jugará en Segunda División, siempre y cuando logre salir a tiempo con los finiquitos en las fechas de inscripción.

“Es una lástima, como Primera División lamentamos lo sucedido y este mismo día nosotros hemos hecho enviar una misiva al presidente de Sonsonate para que sirva de formal notificación del descenso”, indicó.

Cruz no descartó que más equipos puedan tener el mismo destino de Sonsonate, si no presentan toda la documentación en las fechas de inscripción el próximo 10 y 11 de junio, pues uno de los requisitos es estar al día con los salarios de los jugadores, pero confía en que la temporada 2021-2022 pueda jugarse con 12 equipos, pues en este Clausura 2021, si bien no habrá descenso deportivo, sí ascenderá un inquilino de Segunda División.

“Puede ser que se juegue con menos equipos. Recordemos que el próximo 10 y 11 de junio se tienen que presentar todos los finiquitos, por lo tanto, todavía no estamos exentos de que haya más sanciones y descensos administrativos; sin embargo, esperamos que esto no suceda y podamos tener una temporada con 12 equipos”, cerró.