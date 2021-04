Técnico de Marte lapidario contra chico que falló el penal ante Alianza

El técnico de Atlético Marte, Cristian Domizzi, cargó duro contra su jugador, José Portillo, un chico de 21 años que también formó parte de la selección preolímpica que representó a país en Guadalajara, luego que el volante fallara un penal que pudo cambiar la historia del partido que los bombarderos perdieron anoche 2-4 frente a Alianza FC.

Y es que José Portillo intentó definir “a lo Panenka”, pero el atrevimiento le salió caro, al estrellar el balón en el travesaño, y su equipo se perdía así una gran oportunidad de colocar el empate al minuto 62, cuando su equipo perdía por 1-2.

El penal errado por José Portillo. /Vídeo: Canal 4

En la conferencia pospartido, se le preguntó al entrenador si el jugador se molestó por haberlo cambiado tras errar el cobro, a lo que Domizzi respondió: “¿Por qué me va a reclamar Portillo? No me reclamó porque tenía que hacer un pozo y enterrarse”.

Al final, Marte aunque logró empatar, terminó perdiendo el derbi capitalino, pese a estar con un hombre más en la cancha desde el minuto 60’, luego de la expulsión de Jonathan Jiménez.