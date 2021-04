Salume invita a la afición a apoyar al Alianza para lograr juntos la corona 16

El presidente de Alianza FC, Fito Salume, estuvo anoche en el programa “Minuto Albo”, que es transmitido por Tele 1, para charlar un poco sobre el acontecer del equipo en la recta final del torneo Clausura 2021, en el que se le ha visto muy activo acompañando de cerca a su club en diferentes escenarios deportivos del país, como el estadio Cuscatlán en San Salvador, el Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana, el Sergio Torres Rivera de Usulután e inclusive el Juan Francisco Barraza de San Miguel.

El último estadio en el que estuvo presente fue en la “Caldera del Diablo” de Usulután, de donde Alianza, pese a la hora en que jugó (2:30 p.m.), salió triunfante despojando el invicto que mantenía L.A. Firpo en su casa y, de paso, aseguró el pase a la ronda de cuartos de final.

“Había mucha polémica con la hora, la temperatura, verdaderamente uno estando ahí en el estadio se da cuenta que sí hizo mucho calor, pero hemos trabajado en lo que yo le he llamado ‘gol tempranero’ y Jorge (Córdoba) cumplió a cabalidad: sacó el primer gol en los primeros cinco minutos y eso nos da un empuje, un ánimo y una ventaja, eso fue crucial”, manifestó.

En cuanto a si continuará acompañando al equipo en lo que resta del torneo, puesto que ya tiene asegurada su presencia en la siguiente fase, siendo el primero en asegurar el pase a falta de dos jornadas, el dirigente respondió: “Esperemos que sí, las ocasiones en que yo no he asistido es porque viajo mucho y he tenido una agenda complicada. Ahora me he propuesto, de aquí al cierre del torneo, asistir a la mayor parte de los encuentros que nos hacen falta”.

Alianza logró su primera meta de clasificarse el pasado domingo frente a Firpo, pero mañana buscará hacerlo asegurando el primer lugar de su grupo en el derbi capitalino contra Atlético Marte, aunque el presidente dejó claro que el gran objetivo en estar en la final del próximo 30 de mayo para lo cual están cuidando a jugadores claves.

“Hemos cuidado y guardado a los muchachos que están lesionados, a Marvin (Monterroza) y a Fito (Zelaya), porque precisamente estamos pensando en la final, si Dios nos favorece, y necesitamos tener a todo nuestro cuadro completo”, indicó.

Finalmente, invitó a la afición a acompañar al equipo en lo que viene para que todos juntos logren el objetivo trazado de conquistar la corona 16, con la cual igualarían en títulos a C.D. Águila.

“Yo siempre hablo del trabajo del equipo, que el mérito de los logros que a veces hemos alcanzado ha sido el producto de todos, no solo de una sola persona… En ese sentido, para nosotros el equipo también es la afición, entonces agradecerles su apoyo, especialmente en el estadio cuando pueden llegar. Sígannos acompañando, sigamos haciendo este trabajo en equipo y ojalá eso nos lleve a salir victoriosos y logremos la 16”, apuntó.