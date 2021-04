Nico Muñoz revela qué equipo podría marcar su retiro del fútbol

El delantero panameño Nicolás Muñoz se convirtió recientemente en el goleador histórico del fútbol de El Salvador con 295 tantos, pero esas dianas no curan el dolor que le deja en el corazón la selección de fútbol Panamá.

“Es un tema que me duele. Para todo futbolista que está jugando fuera del país o en el país el sueño es llegar a la selección. Ahora veo que hay jugadores que le dan 20 oportunidades y no meten los goles y siguen en la selección, me hubiese gustando que hubieran tenido esa paciencia conmigo”, dijo a EFE el jugador del Águila.

Muñoz, de 39 años, aseguró que no ha pasado esa página y, a pesar de todas las críticas, es un panameño que está dispuesto siempre a aportar a su país.

“Yo sigo esperando, siempre lo he dicho, si mi patria me necesita, iré con muchas ganas de aportar mi granito de arena a que la selección esté en lo más alto”, precisó Nicolás.

El panameño mira de cerca el récord de goles del fútbol centroamericano, que es de 301 goles y está en poder del guatemalteco Juan Carlos “Pin” Plata.

“Puedo retirarme siendo el goleador histórico de Centroamérica, tengo un trofeo de goleador de Concachampions. Partiendo de los logros creo que sí debo estar en ese listado de grandes goleadores nacidos en Panamá”, precisó.

El retiro, a sus 39 años, entra en escena para Muñoz. Ese momento puede llegar a fines de este año.

Pero dejó claro que “la decisión final la tomaré en diciembre (próximo)”, dependiendo de cómo le vaya en este y el próximo torneo.

“He dicho que me quiero retirar en El Salvador”, reafirmó el artillero, aunque matizó “Me han llegado varios mensajes de gente importante que les gustaría verme retirarme con el Sporting San Miguelito (de Panamá) un semestre. Son situaciones que voy manejando”, indicó.

“Tengo compañeros que eran muy buenos, pero el fútbol los fue dejando atrás y se vieron muy mal. Yo me quiero retirar sano y con muchas ganas de seguir aportando al fútbol”, explicó la razón de su posible retirada.

Sobre que hará más allá de meter goles, señaló que no quiere ser técnico y que se ve “más como preparador físico o como gerente deportivo, aportando mi conocimiento ayudaría mucho en el fútbol de Panamá”.

Muñoz habló de su récord, el cual se lo dedica a todos los panameños y para él es un tema importante, pero lo ha sabido manejar con tranquilidad.

El delantero sumó su gol 295 en la Primera División salvadoreña el pasado 31 de marzo, en un partido donde el Águila derrotó 4-0 al Sonsonate.

“Me siento orgulloso de que cada panameño que venga a El Salvador y hable de fútbol, dirá con orgullo que un compatriota es el que comanda la cifra goleadora en el país”, puntualizó.