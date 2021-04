Hugo Pérez es el nuevo técnico de la Selecta: “Mi deseo es cambiar nuestra imagen”

El desempeño que tuvo con la selección masculina sub-23 en el Preolímpico de Concacaf disputado en Guadalajara, México, facilitó la decisión al presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, para elegir rápidamente al técnico Hugo Pérez como sustituto del mexicano Carlos de los Cobos, quien dejó el cargo como seleccionador hace dos días, aunque su salida ya se había acordado desde hace varias semanas.

Ahora toda la responsabilidad en plena eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 recaerá sobre el técnico de la preolímpica, quien adelantó que llamará a algunos jugadores que tuvo bajo su dirección en Guadalajara, aunque no precisó nombres ni la cantidad. Lo que sí dejó claro es su deseo de cambiar la imagen de la selección y tendrá tiempo para hacerlo, pues ha firmado hasta el Mundial de 2026.

“Muy contento, muy feliz, mi deseo es comenzar ya. Yo he dicho desde que vine que mi deseo era tratar de cambiar nuestra imagen, volver a lo que fuimos hace muchos años, y creo que con trabajo y esfuerzo lo podemos hacer”, fueron las primeras palabras del salvadoreño-estadounidense.

Hugo Pérez, nuevo director técnico de la Selecta: "Mi deseo es cambiar la imagen de la selección". pic.twitter.com/p5fLKHpmYE — Diario1.com (@diario1_sv) April 23, 2021

“Yo dije que la selección sub-23 iba a ser la base para el futuro 2026. El roce internacional que tuvieron en Guadalajara fue importantísimo en el crecimiento de ellos, pero también no quiero meter a todos los jugadores de la sub-23 porque no sería correcto; la competencia de ellos es muy diferente a la mayor. Tendremos en cuenta algunos sí, porque quiero que comiencen a rozarse con la mayor”, apuntó.

Además, manifestó que las puertas de la selección mayor están abiertas para todo futbolista que tenga la capacidad, por lo que algunos jugadores de Alianza regresarán a la convocatoria para los partidos que disputará la Selecta en junio próximo contra Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda.

“Tengo una lista no solo de Alianza, sino de todos los equipos nacionales y los de afuera. A todos los que se van a llamar yo voy a comenzar a comunicarme con ellos a partir de esta semana, con los que pienso que tienen la capacidad de representarnos en estos momentos. Así que no voy a excluir a nadie, no quiero decir ‘seis de acá y seis de acá’, tengo la lista y estamos en el proceso de mandar la información”, aclaró sobre los jugadores albos que fueron excluidos por Carlos de los Cobos.

La opinión de Hugo Pérez sobre @FitoZelaya22, uno de los líderes en el goleo individual del torneo Clausura 2021. pic.twitter.com/TIFqnh9WyN — Diario1.com (@diario1_sv) April 23, 2021

También se refirió a Fito Zelaya, quien, pese a que su condición física no está en óptimas condiciones, es el goleador del torneo Clausura 2021, aunque ve menos minutos que el resto de delanteros.

“Fito ha sido uno de los jugadores importantes en la selección, en Alianza también, ha sido uno de los que ha salido, es un goleador. Cualquier jugador que esté bien física y mentalmente va a tener oportunidad en selección”, indicó.

El trabajo del nuevo director técnico comienza desde hoy y si todo sale bien habrá Hugo hasta 2026 con una base de la selección preolímpica, pues también tendrá a su cargo todas las selecciones juveniles.