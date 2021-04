Hugo Pérez: “El día en que las cosas estén fallando seré el primero en poner la cara”

El nuevo técnico de la Selecta, Hugo Pérez, apareció por primera vez ante cámaras, trascurridos seis días después de su presentación, y lo hizo a través de las redes sociales de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) con un posicionamiento en el que asume toda la responsabilidad del proyecto que dirige, eximiendo al ente federativo y a su presidente Hugo Carrillo.

“El señor Carrillo no juega, él no prepara las sesiones, él no prepara los entrenamientos, entonces esa es responsabilidad es mía, y el día en que las cosas estén fallando seré el primero en poner la cara y decir soy yo, no los jugadores, no el presidente y no la Federación, porque es la realidad”, indicó.

También dedicó unas palabras a la prensa, que suele mantenerse crítica en todo lo relacionado a la Fesfut.

“La prensa debe saber que yo estoy con toda la libertad y también con el deseo de hacer esto bien y voy a aceptar las críticas de ellos cuando las cosas nos salgan mal. Las decisiones que tomemos en lo futbolístico con los jugadores y la selección queremos que sean para bien, a veces van a funcionar y a veces no”, apuntó.

Por último, expuso la importancia de que cada pieza funcione y encaje para que el proyecto camine, y en ese sentido es esencial que exista armonía en todos los actores involucrados.

“Hay cosas que estamos trabajando que él (Hugo Carrillo) nos va ayudar, en lo administrativo. Los clubes también juegan un papel importantísimo porque los jugadores vienen de esos clubes. Este proyecto es en conjunto Federación, clubes, jugadores y personas que trabajan en la Federación y afuera, y si logramos tener una armonía o un balance, porque no todo es perfecto, entonces creo que esto puede caminar, pero al final sino funciona es mi responsabilidad”, acotó.