Hugo Carrillo a quienes le piden que se marche: “No vamos a renunciar”

Buena parte de la conferencia de presentación de Hugo Pérez como nuevo director técnico de la Selecta, fue utilizada por el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Atilio Carrillo, para despotricar contra la prensa y sus detractores, que le piden que renuncie a su cargo dentro del ente federativo.

Esto debido a que muchos consideran que fue un evidente “fracaso” haber traído al mexicano Carlos de los Cobos para que se hiciera cargo de la selección mayor masculina, apuesta bandera de del actual comité ejecutivo que preside Hugo Carrillo.

“Para aquellos periodistas como Eugenio Calderón (panelista de Gráfico TV) y Marcelo Betancourt (jefe de redacción de El Gráfico), que soliciten que renuncie al comité: no vamos a renunciar. Les faltan bastantes días para que se levanten soñando con cangrejos, con alacranes y con culebras, porque eso es lo que parece”, manifestó el dirigente en la conferencia.

“Los invito a que sean constructivos de este proceso que va a iniciar el profesor Hugo Pérez. A mí no me cabe la menor duda de que nos va a ir bien”, continuó. “Critiquen pero constructivamente. No a generar odio o rencor. Estamos en una sociedad convulsiva”, añadió.

También se refirió a los honorarios de Hugo Pérez, aunque como es costumbre no especificó ningún monto sobre cuánto percibirá por dirigir la Selecta.

“Los honorarios de él son justos, son honorarios que lo hace más por el amor de servirle a nuestro país. Quiero dejarlo bien claro y reconocerlo públicamente para que no se estén inventando otras cosas, porque son muy fáciles para destruir”, achacó.