Desaparece en Apopa jugador amateur luego de un partido de fútbol

“Amigos necesito de su ayuda, se busca Daniel Mauricio Martínez Núñez, quien fue visto por última vez el domingo 25 de abril a las 9:00 p.m. Vestía uniforme, zapatos tenis gris y gorra negra con blanco”, es el mensaje desesperado que ha compartido en sus redes sociales Marisela Santamaría, compañera de vida del hombre desaparecido, de 29 años, con quien tiene una hija de 1 año y un nene de 3.

Ya han pasado cuadro días desde su desaparición en la colonia Jardines de Madre Tierra de Apopa, luego disputar un partido de fútbol con el equipo de su comunidad, en el que lleva muchos años jugando.

“Como a las 10:30 me percaté que ya no aparecía en WhatsApp y pensé que había cambiado de número. Le llamé y me salía apagado, pero pensé que era por lo mismo. El lunes tampoco me llamó y el martes me comenzaron a preguntar los amigos de él, con los que había estado el día domingo, si lo había visto”, dice angustiada la pareja de Daniel, un hombre que también trabaja en construcción, con material Tablaroca.

Según las versiones que ha recibido Marisela, quien también reside en Apopa, Daniel se fue a departir con sus amigos luego del partido, por lo que aún portaba el uniforme de su equipo.

“Solo sé que estuvo con ellos, que dijo que tenía sueño y que se quería ir para la casa. En otra versión me dicen que lo fueron a dejar a la entrada de pasaje de su casa, pero a su casa nunca llegó. Nadie lo vio”, afirma.

Cualquier información sobre el paradero de este jugador amateur, también aficionado al Alianza FC, Marisela deja a disposición este número celular: 75238834.