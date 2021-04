Demoledoras declaraciones de hija de Carlos de los Cobos tras la salida de su padre

Paulina de los Cobos, hija del ahora extécnico de la Selecta, Carlos de los Cobos, suele mantenerse muy activa en redes sociales, principalmente durante los juegos de la selección de El Salvador o sobre cualquier tema relacionado con su padre, lanzando fuertes mensajes a periodistas detractores del mexicano o bien a la prensa en general.

Ayer, tras el anuncio de la salida de su padre, parecía que todo sería amor y paz con las publicaciones que realizó a través de Twitter, enfatizando que su padre “renunció” y no fue la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) la que lo despidió, pese a que esa relación estaba rota desde hace varios meses, pero el ente federativo no podía rescindirle el contrato debido a que tenía que pagar una fuerte indemnización, de la cual al final no se salvó.

“Es muy acertada la decisión que has tomado, puedes estar satisfecho y orgulloso de ti. Siempre diste lo mejor con lo que tenías Carlos de los Cobos. Cosas increíbles vienen para ti. Estamos felices de tenerte de vuelta. Te amo papá”, publicó tras anunciarse su salida.

Luego dijo llevar a El Salvador en su corazón. “Gracias a toda la gente buena que siempre nos apoyó y nos llenó de cariño. A ustedes siempre los llevaremos en el corazón y formarán parte de nuestra vida. Una parte de mi corazón siempre será azul. Siempre desearé lo mejor para la Selecta y su afición”, apuntó.

Pero el “hate” vino al leer la tapa del periódico deportivo El Gráfico sobre la no continuidad del técnico, con una madera fuerte: “Gracias por nada”, incluyendo la foto de su padre.

“Son despreciables. Pero a ustedes les llegará su hora. Ustedes son el cáncer del deporte. Vendidos, resentidos, acomplejados. Sigan revolcándose en la mierda porque es de ahí donde no saldrán jamás”, lanzó.