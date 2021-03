VIDEO | Exatleta y diputada Cristina López y su nueva vida limpiando baños en EE.UU.

La exmarchista Cristina López, primera salvadoreña en ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río 2007 y también exdiputada propietaria por el departamento de San Salvador de 2015 a 2018, colgó un vídeo en sus redes sociales, para aclarar ciertos señalamientos vertidos en su contra, aprovechando el tema en boga sobre las plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa.

“Como dicen por ahí, aquí estoy dándome la gran vida, trabajando en la madrugada, en la noche, en el día… Estoy en un hospital, jugándome la vida también, porque hay demasiadas enfermedades, además de lo último, lo famoso que es el coronavirus, pero Dios siempre protege a sus hijos”, comienza diciendo en el video con duración de 3:26 minutos.

Ataviada con un uniforme color granate, la exatleta continúa defendiéndose de algunos señalamientos, mientras se ajusta los guantes y la mascarilla en el baño de un hospital, donde labora como personal de limpieza.

López recuerda cómo hace un año se le acusó de haber “desfalcado al Estado”, luego que la fracción del PCN admitieran que le habían pagado un salario de $2,000 como asesora del partido, pese a que ya no vivía en el país.

“Imagínese tanta corrupción que se ha destapado en nuestro país. Mario Ponce diciendo que yo había defalcado el Estado y él regalando 35,000 a cada persona que no llegaba a trabajar, cuando él dijo ‘no sabía que ella no estaba en el país’”, continúa.

López pide que se aclare por qué desde su fracción la obligaron a no presentarse en la Asamblea y asegura que “siguen cobrando la plaza” que le otorgaron como asesora, pues esta “solo cambio de nombre” cuando ella se fue a vivir a Estados Unidos en mayo de 2019.

“Ponce sabe que yo me vine en mayo, en diciembre todavía me llamaron del partido a ver si iba a regresar a darle los votos, en la campaña me querían como candidata para que yo diera los votos, eran 15 o 18 mil votos que iban a sacar, pero no señores; esa plaza, si yo hubiera querido allá estuviera, pero no, ellos son tan… que esa plaza la siguen cobrando, sino, el fiscal que les dé la información real, solo cambió de nombre”, continúa.

La exdiputada luego aclara por qué no denunció todo eso en su momento. “Porque, señores, yo hubiera sido la afectada, porque ustedes saben cómo está la justicia en nuestro país; defiende a los ladrones, pero a mí no me hubieran defendido”.