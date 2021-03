Tigana: “Los muchachos no pueden traer problemas de afuera para acá”

Alianza FC ha pasado la página de los sucedido con los jugadores que habían sido convocados a la selección nacional y se enfoca de lleno en el partido de mañana contra Jocoro, el cual marcará el inicio de la segunda fase del torneo Clausura 2021 y espera hacerlo conservando la racha victoriosa de seis partidos al hilo que estableció en la fase regional del campeonato.

Previo al duelo de mañana que jugará a las 3:00 de la tarde en el complejo deportivo Tierra de Fuego, el técnico albo Milton “Tigana” Meléndez aseguró en conferencia de prensa que en Alianza “todo está bien” y considera que lo sucedido en selección no afectará al equipo, pues sus jugadores ya están “mayorcitos”.

“Los muchachos están sabedores de eso, no pueden traer problemas de afuera para acá; acá en una cosa, en selección es otra, es muy aparte, acá en Alianza todo está bien y yo espero que ojalá no influya en eso, igual yo creo que ellos son ya mayorcitos, con experiencia y que aquí no nos va afectar”, manifestó el director técnico.

En cuanto al compromiso, y por lo duro que le ha sido visitar Tierra de Fuego en Morazán, Tigana aseguró que su equipo saldrá a proponer como lo ha hecho en las seis victorias obtenidas en la primera fase, aunque la cancha no les ayude mucho.

“Nosotros vamos con la idea de ir y jugar, aunque en este caso va a ser intentar jugar porque esa cancha, así como es de pequeña, los volantes solo ven pasar la pelota; pero nosotros vamos a intentar hacer lo que hemos hecho siempre… El partido me lo imagino más de lucha, de coraje, porque la cancha no se presta para hacer buen fútbol”, apuntó.

Alianza tiene todo el plantel a su disposición para intentar sumar su séptimo triunfo al hilo, aunque para el profesor ahora todos los equipos comenzarán de cero debido a que en la fase regional no había nada más en juego que solo posiciones y comenzar a carburar.

“Esta es una fase en la que todos comenzaron de cero… Yo les decía a los muchachos que si nos va a ganar un equipo que le cueste, no regalándole los goles nosotros como lo hemos hecho en los partidos con Marte”, acotó.