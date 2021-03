Rodolfo Góchez renuncia a C.D. Águila por problemas familiares

Luego de cuatro meses desempeñando el rol de asistente técnico en C.D. Águila, tanto con el argentino Ernesto Corti como con el colombiano Armando Osma, el entrenador nacional Rodolfo Góchez Pacas presentó su renuncia de forma irrevocable a la dirigencia del equipo.

El motivo principal de su renuncia, según explicó el club esta mañana, se debe a razones familiares, aunque no profundizó en el tema.

“Informamos de manera oficial que el profesor Rodolfo Góchez Pacas presentó su renuncia de forma irrevocable como asistente técnico del club por motivos familiares”, comunicó el equipo a través de sus redes sociales.

El entrenador por su parte, que fue llevado a C.D. Águila por Ernesto Corti, estuvo toda la segunda fase y la etapa de eliminación directa del torneo Apertura 2020 dirigiendo desde el banquillo debido a que el argentino no logró solventar el papeleo y, luego, con la llegada de Osma también lo requirió para que lo asesora en su primera experiencia el fútbol salvadoreño.

“Hace cuatro meses Ernesto Corti me invitó a acompañarlo en C.D. Águila. Hace un mes y 12 días Armando Osma me permitió continuar. Hace tres días presenté mi renuncia. Me voy satisfecho por lo aportado y aprendido. Gracias Águila, pero sueño con un fútbol que no puede quedarse sólo en mi cabeza”, comunicó.

El club también le agradeció el tiempo que se vinculó con la institución y le deseó éxitos en su vida personal y laboral.