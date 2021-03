Mueren nueve jugadores y su técnico en terrible accidente

Un terrible accidente de tránsito en Sierra Leona, al oeste de África, ha ocasionado una nueva tragedia en el mundo del fútbol, luego que nueve jóvenes futbolistas y su entrenador fallecieran al estrellarse el autobús que los conducía de regreso a casa, en las afueras de Makeni, en el distrito de Bombali.

Según información recabada por medios internacionales, el equipo se accidentó después de jugar un partido en un festival de una localidad vecina.

El equipo de fútbol se llama Makarie FC, y estaba integrado en su mayoría por futbolistas jóvenes, según detalló la FIFA anoche en el pésame extendido al club.

“La FIFA está consternada y entristecida por la trágica muerte de nueve jóvenes futbolistas y el entrenador de la comunidad del Makarie FC, tras un accidente de tráfico en Sierra Leona. La FIFA y el presidente de la FIFA expresan sus condolencias a sus familias y seres queridos en este momento difícil”, publicó el máximo ente rector del fútbol en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento se desconocen los nombres de las víctimas y mayores detalles sobre el aparatoso accidente que ha enlutado el fútbol.

FIFA is shocked and saddened by the tragic death of nine young footballers and the community coach of Makarie FC, following a road accident in Sierra Leone. FIFA and the FIFA President express their condolences to their families and loved ones at this difficult time.

— FIFA.com (@FIFAcom) March 2, 2021