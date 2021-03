Jugadores de Alianza explican confusión generada en incentivos económicos de la Selecta

Los seis jugadores de Alianza FC, Marvin Monterroza, Fito Zelaya, Henry Romero, Narciso Orellana, Jonathan Jiménez y Juan Carlos Portillo, brindaron una conferencia de prensa esta mañana, acuerpados por la junta directiva del club, para exponer el transfundo por el que no están en la Selecta y aclararon que la negociación de los incentivos económicos que salió a la luz ayer no fue idea suya, sino del capitán de la selección nacional, Henry Hernández, el único que sabía cuánto percibiría El Salvador por avanzar de fase en la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2021.

Los futbolistas se desvincularon totalmente de las cifras que reveló ayer el presidente de Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, y negaron rotundamente haber solicitado un monto inclusive por perder, por el que han recibido insultos de todo tipo por parte de los aficionados, sin ningún fundamento.

También manifestaron que el de la idea de negociar incentivos con la Fesfut fue el portero del Chalatenango y capitán de la Selecta, quien les dijo que si Hugo Carrillo no aceptaba darles cierta cantidad, “agarrémonos los huevos todos y no aceptemos lo que él nos ofrezca, sino que esto es lo que tenemos que exigir, porque ellos (dirigentes) se van a quedar con el montón de dinero y no puede ser posible que esto siga pasando”.

“Henry Hernández, nuestro capitán y el que nos había dicho eso, dio un paso atrás, pero nosotros no podríamos retroceder, entonces nos tocó salirnos. Hay compañeros de nosotros que se quedaron ahí y nos han dicho que Henry Hernández se quedó hablando con el presidente y les dijo que él lo apoyaba en el acuerdo económico y que nosotros nos habíamos querido tirar del barco”, manifestó el capitán de Alianza, Marvin Monterroza.

Monterroza aclara que ya le habían manifestado al profesor Carlos de los Cobos que ellos no estaban en selección por dinero.

“Él (Henry Hernández) había sacado las investigaciones de cuánto recibía la Fesfut y nosotros ni idea. De hecho, en un entreno le dijimos a Carlos de los Cobos que nosotros no andamos aquí por dinero, nosotros queremos quedar en la historia del país por nuestras familias. Gracias a Dios nosotros no tenemos necesidad de andar peleando nada, pues nuestro equipo nos mantiene al día”, indicó.

Marvin Monterroza, capitán de @AlianzaFC_sv: "Nosotros le dijimos al profesor Carlos de los Cobos que nosotros no estamos aquí por dinero (en selección). Nosotros gracias a Dios esa necesidad no la tenemos porque nuestro equipo nos mantiene al día". — Diario1.com (@diario1_sv) March 18, 2021

El capitán de Alianza expuso que ellos únicamente quisieron acuerpar al capitán de la Selecta en la decisión, mas él no los acuerpó a ellos y los dejó malparados.

“Don Hugo ya nos había tirado una propuesta desde una vez que salimos para Montserrat y Santa Lucía y nosotros siempre íbamos con esa mentalidad de lo acordado. Pero hoy nuestro capitán sacó los númenes y nosotros lo que queríamos hacer era acuerparlo, pero cuando todos dimos al paso al frente, él se había tirado para atrás y nos deja como que nosotros somos los que no queremos estar en selección”, apuntó.

Henry Romero

El defensor Henry Romero fue otro de los que habló ante la prensa y negó que hayan solicitado un premio por perder.

“Es algo injusto lo que han hecho con nosotros, han dañado nuestra imagen, ha sido una falta de respeto para notros como hemos quedado tildados. Nuestro capitán (Henry Hernández) no fue leal con nosotros, nosotros no teníamos números, pruebas ni datos de lo que se jugaba en estas fases que se vienen y en ese sentido nos vamos con un trago amargo porque nosotros en ningún momento hemos pedido incentivos por perder partidos, lo aclaro ante todos, solo tratamos de acuerpar a nuestro capitán pero él no nos acuerpó a nosotros. Se lavó las manos y al final nos ha hecho quedar a nosotros como jugadores de Alianza como lo más basura que puede haber en el país”, reaccionó indignado.

Henry Romero, defensor de @AlianzaFC_sv: "Creo que lo que han hecho con nosotros es injusto. Nosotros en ningún momento hemos pedido dinero por perder partidos". pic.twitter.com/v4i2FHKizj — Diario1.com (@diario1_sv) March 18, 2021

El jugador además cuestiona por qué la Fesfut hizo estos señalamientos, si para hacerlos quedar mal como jugadores o solo por manchar la institución de Alianza.

“No sé con qué intención lo hicieron, si para dañarnos a notros como jugadores o en general a Alianza, como institución que representamos, pero nos desvinculamos de los números que han presentado a los medios. Nos han hecho quedar en ridículo en todo el país. Y aclarar también que nosotros tampoco renunciamos a estar en la selección”, zanjó.

Fito Zelaya

Por su parte, Fito Zelaya ni siquiera participó en la reunión del pasado viernes entre la Fesfut y los jugadores convocados a selección para negociar los incentivos porque aún no había sido llamado a la Selecta, pero asegura que en todo momento él mostró apoyo a sus compañeros de equipo.

“Mis compañeros me comentaron los números que había hecho el capitán de la selección y realmente yo les dije que los iba a apoyar si tenía que ir a la selección. La gente lo tilda a uno que por dinero va a la selección, pero en todo el mundo hay negociaciones, a veces no te ponés de acuerdo con la dirigencia y a veces sí. A los medios a veces por sacar una noticia no les importa la familia de los futbolistas”, reaccionó el goleador.

Los seis futbolistas tuvieron el total respaldo por parte de la dirigencia de Alianza, que intercedió para que el impase entre Fesfut y jugadores se solucionaran mediante el diálogo, pero no fue posible ante la negativa de la Federación.

El vicepresidente de Alianza FC, considera que “lo que se ha hecho (con los jugadores) es un daño sumamente grande”. “Tiramos a la hoguera, al escrutinio público, sin haber agotado una negociación”, apuntó.