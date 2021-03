Hermano de Rudis Corrales promete un ‘carnaval’ en su cumpleaños pese a la pandemia

El popular Marvin Corrales, también conocido como Alisson, quien es hermano del exseleccionado nacional, Rudis Corrales, anunció que este año la pandemia no lo detendrá para montar un “carnaval” con motivo de su cumpleaños, fiesta que ya se ha vuelto tradicional en Santa Rosa de Lima, La Unión.

Marvin es una figura reconocida en Santa Rosa de Lima y en la comunidad LGBTIQ, por su extravagante festejo de cumpleaños, en el no escatima para tirar la casa por la ventana, pero el año pasado no lo pudo celebrar por el coronavirus.

“Siempre me llena de alegría y de pasión celebrar mi fiesta de cumpleaños. Este año yo no iba a celebrar la fiesta por la pandemia que estamos viviendo, pero se me partió el corazón y dije yo ‘voy a hacer mi fiesta otra vez, eso sí que la voy a adelantar’”, dijo en una entrevista brindada al Canal 80.

También dio un adelanto de lo que tendrá en el festejo que comenzará a partir de las 7:30 de la noche del próximo sábado 6 marzo.

“Siempre vamos a iniciar como es (tradición), con una caravana, donde vamos a repartir juguetes y dulces a toda la gente que se presente ese día en las calle principal de Santa Rosa de Lima”, indicó.

“Voy a tener la orquesta de los Hermanos Flores y la discomóvil Terremoto para los jóvenes, para que compartamos una linda noche y la disfrutemos a lo grande, ya que tenemos más de un año de no vivir la fiesta. Sé que nos vamos a acalambrar los pies porque tenemos más de un año de no bailar”, zanjó.

Marvin invita a los presentes a usar mascarilla y respetar todas las medidas de bioseguridad, puesto que ese día, al ser una fiesta abierta a todo público de forma gratuita, suele acudir bastante gente. “Es como el carnaval de Santa Rosa de Lima”, apuntó.

Vídeo Canal 80