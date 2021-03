Henry Hernández: “Rodolfo Zelaya no estaba en la reunión”

El capitán de la Selecta, Henry Hernández, hizo mea culpa de lo sucedido en el interior de la selección con el tema de los incentivos económicos, aceptando que fue él quien lideró la propuesta de negociación, basado en investigaciones que hizo sobre el monto que recibiría la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por clasificar a la Octagonal de Concacaf, pero esta no prosperó y terminó dividiendo al grupo.

Seis jugadores de Alianza FC, (Marvin Monterroza, Fito Zelaya, Henry Romero, Narciso Orellana, Jonathan Jiménez y Juan Carlos Portillo), quedaron fuera de la selección nacional para el arranque de la eliminatoria mundialista por acuerpar hasta el final la propuesta económica hecha por el guardameta del Chalatenango, pero tras la reunión con el presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo, el también capitán de la Selecta decidió aceptar el ofrecimiento del directivo.

El jugador explicó como sucedió todo en una entrevista concedida al programa Fanáticos de Canal 21, en la cual también aclaró que el delantero de Alianza FC, Fito Zelaya, quien ha sido duramente señalado y criticado, no formó parte de la negociación de los premios y que por lo tanto no estuvo en la reunión sostenida entre los jugadores y Hugo Carrillo.

“Yo hice cálculos, manejábamos la base fundamentada en un premio que da FIFA por la participación a la Octagonal”, manifestó el portero nacional.

“Cuando llegamos a la reunión teníamos las dos opciones de negociar por los partidos o la fase completa por la clasificación… Cuando le presentamos la propuesta a Hugo Carrillo no le pareció porque nos manifiesta que no reciben esa cantidad y le quisimos sacar cuánto era lo que recibía y nos dijo que la Federación para la fase Octagonal no recibe absolutamente nada; entonces, bajo esa circunstancia, la propuesta nuestra quedaba obsoleta, por lo que tocó la opción de negociar por partidos en esta fase que vamos a tener”, amplió el capitán.

Pero la segunda propuesta del grupo tampoco prosperó debido a que por el tema de la pandemia, la Fesfut ya no estaba disputa a entregar el monto que les había prometido antes del coronavirus.

Luego, los jugadores no lograron ponerse de acuerdo para presentarle una tercera oferta a Hugo Carrillo y el federativo terminó quedándose con la propuesta que inicialmente les había hecho a los jugadores. “El Licenciado nos dijo ‘miren yo ya no les voy a dar más”, manifestó Henry Hernández, monto que al final fue aceptado por algunos jugadores.

De todo este lío han surgido duras críticas contra Fito Zelaya, pero el capitán de selección aclaró que él no estuvo presente en la reunión, pues ni siquiera había sido convocado por Carlos de los Cobos cuando los jugadores comenzaron a negociar los premios por clasificación a la Octagonal.

“Jonathan Jiménez y Rodolfo Zelaya no estaban en la reunión. A ellos se les preguntó por teléfono”, declaró Hernández.

El delantero del Alianza FC fue consultado vía telefónica al conocerse que el técnico mexicano lo llamaría a selección, pero él solo acuerpó lo que sus compañeros en el equipo albo decidieran.