Familia busca a atleta salvadoreño desaparecido en playa Amatecampo

Uno de los dos chicos desaparecidos en playa Amatecampo de San Luis Talpa, La Paz, el pasado 29 de marzo es un destacado atleta salvadoreño, Luis Merino, de 28 años, integrante del “Team Aves”, grupo que se dedica a organizar carreras a nivel a nivel nacional.

De acuerdo con información compartida con su hermano Alexis Merino, Luis desapareció tras intentar salvar a su cuñado, Cristian Daniel Contreras, que se estaba ahogando en dicha playa, pero fue arrastrado por una ola y no lo volvieron a ver más, por lo que solicita ayuda para dar con su paradero.

“Quería pedirles el favor, quizás ya muchos se han dado cuenta de dos jóvenes desaparecidos en la playa Amatecampo, San Luis Talpa, La Paz. Si aún no saben, la familia de la novia de mi hermano (Andrea) los invitó a compartir con ellos en un rancho frente a la playa, ya ahí fueron a bañarse donde estaban solo mi hermano, su hermano menor y la novia (Andrea), de repente se percatan que el hermano menor de Andrea se estaba ahogando; mi hermano, tan generoso y bondadoso, no dudó ni en un segundo en ayudarlo, pero el mar y su fuerza pudo más y se lo llevó una ola. La novia fue a pedir ayuda, pero ya cuando regresaron no los vieron”, detalla el hermano del joven desaparecido.

Según Alexis y de acuerdo con reportes de la Policía, el cuerpo de Cristian Daniel Contreras, de 17 años, fue encontrado ayer, pero la familia sigue sin localizar a Luis.

“Mi hermano se caracterizaba por pensar siempre en los demás, antes de él. Admirable su amor hacia los demás. Aún no sabemos nada de él, al hermano menor de la novia ya lo encontraron, pero a él no”, continúa Alexis, quien pide a las autoridades que le ayuden a localizarlo. “A nadie le deseo el dolor que se siente no saber nada de él, solo lo queremos de vuelta”, suplica.

La Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES) también solicitó ayuda a través de sus redes sociales: “Por favor, solicitamos apoyo de las autoridades competentes. Nuestro atleta y amigo Luis Merino del Team AVES desapareció por una corriente marina en playa Amatecampo, La Paz”.

Para contactar a la familia Merino por el paradero del atleta, pueden hacerlo llamando al teléfono 7047-0467.