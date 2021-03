El Bayern pasa el trámite en la Champions y el Atlético queda fuera de cuartos

El Bayern se clasificó este miércoles para los cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar por 2-1 al Lazio con goles de Robert Lewandowski, de penalti, y Eric-Maxim Choupo Moting, lo que le remataba de sobra la victoria por 1-4 en el partido de ida.

El Bayern jugó sin Manuel Neuer, debido a un resfriado, y en la portería estuvo su suplente Alexander Nübel. Del lado del Lazio el goleador Ciro Immobile empezó el partido en el banquillo.

Un penalti convertido por Robert Lewandowski en el minuto 31 desequilibró un partido un partido que hasta ese momento se mostraba relativamente igualado, con el Lazio defendiendo bien y teniendo incluso algunas jugadas de ataque pese a las ventajas del Bayern en cuanto a posesión.

El Lazio había tenido dos buenas llegadas con un remate desviado de Correa en el minuto 9 y un cabezazo de Milinkovic-Savic en el 15 desde buena posición pero sin fuerza y las manos de Nübel.

En los minutos finales, Lucas Hernández había pasado a jugar al centro de la defensa y David Alaba adelantó su posición al centro del campo y desde esa demarcación, tras recibir un pase de Kimmich, el austríaco metió un balón al área a Choupo-Moting para marcar el segundo en el minuto 73.

El Lazio llegaba poco, pero en el 81 recortó distancias con remate de cabeza de Lucas Parolo tras un lanzamiento de falta.

En el 90 Serge Gnabry, a gran pase de Leroy Sané, tuvo el tercero para el Bayern en sus pies, pero se encontró con una buena parada de Pepe Reina.

El Atlético, fuera otra vez

En los últimos cuatro años, por tercera ocasión en la era Diego Simeone y por quinta vez en sus 16 participaciones, el Atlético de Madrid no llegó más allá de los octavos de final de la Copa de Europa o la Liga de Campeones, en contraste con el pasado curso, cuando sí alcanzó la siguiente ronda, aunque fue eliminado por el Leipzig a único encuentro en Lisboa.

Con la indudable influencia de que en esos cuatro cursos no fue primero de su grupo en ninguno de ellos, no es un dato menor para el conjunto rojiblanco, porque no estuvo tampoco entre los ocho mejores de la ‘Champions’ ni en 2018-19, cuando fue doblegado por el Juventus y Cristiano Ronaldo, ni en 2017-18, cuando fue tercero de su cuarteto grupo y redirigido hacia el título de la Liga Europa, conquistado ante el Olympique de Marsella en el estadio OL de Lyon.

Antes, el Atlético de Simeone había estado sí o sí en los cuartos de final de la Liga de Campeones desde su estreno en 2013-14. Aquella temporada llegó a la final (en cuartos superó al Barcelona por un global de 2-1); en 2014-15 se quedó en cuartos, derrotado en la vuelta por el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-0), tras el 0-0 de la ida; en 2015-16 también alcanzó la final (en cuartos doblegó al Barcelona por 3-2 en el global); y en 2016-17, las semifinales, cuando fue apartado por el Real Madrid. Entonces jugó los cuartos de final frente al Leicester: 1-0, 1-1 y clasificación.