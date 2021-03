Carlos de los Cobos afrontará la eliminatoria con jugadores de Alianza en su mayoría

La Selecta regresó ayer a los trabajos de preparación de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, en cuya primera fase deberá enfrentar a las selecciones caribeñas de Granada y Montserrat el próximo jueves 25 y domingo 28 de marzo, de local y de visita, respectivamente.

El seleccionador Carlos de los Cobos confirmó hoy en rueda de prensa que enfrentará estos compromisos con jugadores de la Liga local en su mayoría, teniendo como base al bicampeón Alianza FC, mientras que del extranjero solo tiene en la mira llamar a legionarios como Darwin Cerén y Andrés Flores, quienes militan en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

“Por ahora esta es la base, son jugadores que están activos, que están compitiendo en nuestra Liga, que lo han hecho bien y a un buen nivel, por eso es que están aquí. No descarto la posibilidad de la llegada de alguno de los legionarios, va a depender mucho de lo que yo vea en el grupo local”, indicó.

La base de la selección la conforman jugadores de Alianza en su mayoría, al aportar siete jugadores y muchos de ellos acostumbrados a ser titulares en la Azul, como Iván Mancía, Narciso Orellana, Marvin Monterroza, Bryan Tamacas, Juan Carlos Portillo y Jonathan Jiménez, además del regreso de Henry Romero a la zaga.

Pese a que la MLS no está activa en estos momentos, De los Cobos tiene a bien llamar también a Darwin Cerén y a “Ruso” Flores, a quienes considera “jugadores importantes por su personalidad y por su experiencia”.

Si bien, la preparación del grupo no ha podido ser constante, debido a que por las elecciones, los seleccionados no tuvieron actividad este fin de semana y la próxima semana tampoco podrá desarrollar un microciclo debido a que hay jornada intersemanal en la Liga Pepsi, el mexicano argumentó que los trabajos de ayer hasta mañana le servirán para ir definiendo su once inicial.

“Hemos tocado el aspecto físico, que es fundamental, y también me sirve para comenzar a vislumbrar o a encontrar el posible once inicial contra la selección de Granada. Los trabajos que hacemos me permiten ir identificando, aunque hagamos un trabajo generalizado”, apuntó.