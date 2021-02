VIDEO | Jeque de Qatar desplanta a arbitra en Mundial de Clubes por ser mujer

Un video sobre el reconocimiento al equipo de arbitraje, durante la ceremonia de entrega de premios de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, ha generado polémica debido al aparente desplante que el jeque de Qatar tiene hacia las mujeres arbitras.

Para el periodista deportivo Luis Omar Tapia, es “una vergüenza que la FIFA y el mundo del fútbol permita esto hoy en día”.

Aunque el periodista reconoce las bases culturales, señala que debió preverse lo que estas actitudes generarían en la opinión internacional.

“Entiendo el tema de cultura y leyes, pero si no quieren romperlas, hagan algo para que el mundo los vea diferente y no irrespetuosos”, enfatizó Tapia. “Si no quieren saludar, no bajen a aparentar”, agregó.

Por su parte, para la periodista deportiva Adriana Monsalve el problema no es Qatar, sino “una cultura que tiene conflictos con los avances que está teniendo el mundo occidental, pero es su cultura”.

Monsalve señaló que es lamentable que FIFA siga poniendo por encima la organización y negocio, sobre los valores de inclusión y respeto que predica como entidad deportiva.

En redes sociales las opiniones están divididas, pero coinciden en que FIFA debió prever la situación y planificar un protocolo que evitara el conflicto cultural. Esto para garantizar el reconocimiento y respeto al trabajo realizado por las mujeres en el campo del arbitraje.