“Tus tetas me excitaron”, los crudos relatos de atletas acosadas por su entrenador

Durante años el entrenador alemán Stefan Lurz habría coaccionado y acosado sexualmente a varias de sus atletas que se preparaban para campeonatos europeos y mundiales e incluso para los Juegos Olímpicos, según ha destapado la revista “Der Spiegel”, luego de haber recogido testimonios de varias deportistas que sufrieron el hostigamiento cuando algunas de ellas eran menores de edad.

La investigación de la mayor revista semanal de Europa y la más importante de Alemania muestra vasta evidencia del acoso que sufrieron las nadadoras durante años, incluyendo fotografías y mensajes de texto comprometedores.

Una de las atletas asegura que ella tenía 15 años y su entrenador 37, cuando la obligó a besarlo por primera vez, y así continuó en los años sucesivos.

“Hoy, antes de entrenar, estabas tan sexy” o “tus tetas me excitaron”, son algunos de los textos que le envió y, cuando ella no respondió de inmediato, el profesor se excusó con un “lo siento”, mas no se rindió y continuó: “Entonces ponme caliente rápidamente. Luego dormimos. Terminaré en 5 minutos”. El mensaje terminó con el emoji de tres gotas salpicando, según cita la revista.

Entre los testimonios de cinco nadadoras recogidos en su edición de este fin de semana por “Der Spiegel”, hay otra atleta que asegura que el entrenador le cogió los senos y la entrepierna y la instó a que lo tocase mientras él se masturbaba.

Otra deportista menciona que recibió fotos que mostraban el pene de su entrenador y fotos de desnudos.

Lurz, además, habría obligado a las atletas a hacerse fotos en traje de baño con poses eróticas, pero él lo niega todo.

La Federación procedió a suspenderlo

Tras la publicación basada en los testimonios de las deportistas, la Federación Alemana de Natación (DSV) precedió a suspender de forma indefinida Stefan Lurz, después de las denuncias de acoso sexual.

La misma revista “Der Spiegel” había destapado hace 10 años una investigación contra Lurz por sospecha de violación y abuso sexual sufrida por una de sus pupilas cuando tenía 15 años, pero luego la atleta retiró la acusación de violación después de varios interrogatorios.

Desde ese entonces, aunque había mucha evidencia, la Federación le había permitido continuar durante mucho tiempo, pero después de las nuevas denuncias la entidad comunicó que el entrenador estaría “de licencia hasta nuevo aviso”. Ahora siguió la renuncia.

La revista asegura haber tenido acceso a un correo electrónico en el que una nadadora reporta a la DSV acosos sexuales por parte de Lurz y menciona otros cuatro casos, mencionando los nombres de las nadadoras afectadas.