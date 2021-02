Santa Tecla anuncia cinco fichajes de buen cartel

El Santa Tecla FC anunció esta mañana cinco refuerzos de cara al torneo Clausura 2021 de la Liga Pepsi, apostando por “viejos conocidos” que ya habían vestido los colores del equipo en otros torneos y, que por tanto, algunos ya han estado bajo las órdenes del entrenador uruguayo Rubén da Silva.

Se trata de los nacionales Irvin Herrera y Roberto González, quienes ya jugaron en el pasado con el equipo perico. El último también estuvo en Sonsonate, donde fue dirigido por el entrenador charrúa.

“Estoy muy contento de estar acá. Tuve mis mejores temporadas en Santa Tecla y estoy feliz de volver a este equipo”, manifestó Herrera. “Gracias a Dios el profe confío en mí. Tuve un buen torneo con Sonsonate y espero poder aportar lo máximo acá en Santa Tecla”, manifestó por su parte el Toro González.

A estos nacionales los acompaña el volante Edgardo Mira, ex de equipos como Atlético Marte, Águila, Chalatenango y Sonsonate, y los extranjeros Eduardo Rodríguez y Cristian Olivera, ex de Alianza.

“He estado entrenando para llegar en la mejor forma al equipo. Al profesor Da Silva ya lo conozco, me entrenó hace algunos años y me he sentido bien con él”, manifestó el “Mago” Olivera.

“Me llamó la atención la forma de juego del equipo, es un rival muy difícil de enfrentar. Quiero aportar mi granito de arena para que todo salga bien”, dijo Eduardo Rodríguez, quien destacó el torneo pasado con Atlético Marte.