Nace una rivalidad entre Once y FAS que apunta a convertirse en el ‘clásico de occidente’

Ningún partido se está tornando tan atractivo en los últimos años en el occidente del país, como los que protagonizan Once Deportivo y C.D. FAS, debido a la resistencia que ha encontrado el equipo asociado en Ahuachapán, donde no ha podido ganar un solo encuentro al Tanque Fronterizo desde que en 2019 adquirió la franquicia que no pudo sostener Pasaquina en Primera División por problemas financieros.

El equipo fue fundado el 20 de julio de 2019, por lo que es el más club más joven de la Liga Pepsi, cuyo debut como nuevo inquilino lo efectuó en el Apertura 2019, torneo en el que pesó ser el ‘benjamín’, al quedar en el último lugar de la tabla general registrando 14 puntos de 66 posibles con su primer entrenador, el uruguayo Pablo Quiñones; pese a ello, FAS no pudo con él, al no lograr vencerlo en los dos enfrentamientos de la fase regular, que acabaron con empate 2-2 en el partido por la séptima fecha disputada en el “Quiteño” y 1-1 en la jornada 11 que tuvo lugar en el Simeón Magaña.

Desde ahí se comenzaría a escribir una nueva historia con una actuación formidable al año siguiente, bajo las órdenes del español Juan Cortés, al quedar en el primer lugar en la primera vuelta del torneo Clausura 2020, con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y tres derrotas.

Una de esas seis victorias fue precisamente ante C.D. FAS, al derrotarlo de visita en Santa Ana en el duelo por la tercera jornada, con gol de Walter Chigüila, pese a quedarse con un jugador menos desde el 76′, tras la expulsión de Kevin Menjívar. Ese fue el inicio de una nueva paternidad.

La segunda vuelta no se pudo jugar debido a que el campeonato se canceló el 19 de marzo a causa de la pandemia e inicialmente la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) había dado como campeón a Once Deportivo, aunque luego le quitó el título, declarando el torneo desierto.

Luego de un parón de siete meses por el coronavirus, se autoriza la realización del torneo Apertura 2020, que se extendió hasta enero de 2021, el cual estrenó nuevo formato jugándose la primera fase de grupos por zonas, la cual solo serviría para definir posiciones en la segunda ronda.

Al ser FAS y Once Deportivo del occidente del país, les tocó enfrentarse en la primera fase, con resultado de 0-0 en la tercera fecha disputada en el Simeón Magaña y de 1-0 a favor de los tigrillos en la sexta fecha que se jugó en el “Quiteño”. Ese es el único partido que los felinos han podido ganar a los ahuachapanecos en un historial de ocho enfrentamientos.

Luego, al quedar ubicados en segundo y tercer lugar en el Grupo Occidente, ambos con 10 puntos, santanecos y aurinegros volvieron a quedar emparejados en la segunda ronda en el Grupo B, donde el Tanque le propinó una paliza de 4-2 a los de Jorge “Zarco” Rodríguez en la tercera jornada jugada en Ahuachapán y en la octava fecha volvió a derrotarlo con marcador de 0-1 de visita en el cubil felino, resultado que le valió para clasificarse a los cuartos de final como tercero de grupo con 17 puntos.

En el presente torneo Clausura 2021, se repitió el mismo calendario, por lo que ambos equipos volvieron a chocar el pasado domingo en la tercera jornada, la cual nuevamente favoreció a los fronterizos, tras golear 3-1 en su feudo al cuadro asociado, con doblete de Tony Rugamas y un tanto más de Kevin Menjívar, pese a que el rival llegaba bien reforzado, comandado por el mexicano Gullit Peña y el argentino-salvadoreño Tomás Granitto, de quienes se ha hablado mucho este torneo por la importante inversión que FAS ha hecho para tratar de frenar la sed de casi 12 años sin títulos.

Rivalidad digna del ‘clásico de occidente’

Según lo dirigencia de Once Deportivo, este choque cada vez se va volviendo más atractivo, al ser el que más copa el estadio Arturo Simeón Magaña, pese a las limitantes económicas y de espacio con las que tiene que lidiar el fútbol salvadoreño a consecuencia de la pandemia.

En el Clausura 2020, que el Tanque dio la campanada con un gran arranque bajo la dirección de Juan Cortés, el cual fue cancelado a la mitad del torneo por la pandemia, el estadio ahuachapaneco no dio abasto para acoger a todos los aficionados que deseaban presenciar el encuentro.

“En ese torneo que no teníamos la pandemia topamos estadio, que tiene una capacidad para 5,000 espectadores. Nosotros tenemos aprobados 4,000 y tuvimos que alquilar graderíos móviles metálicos para meter más gente. Ni siquiera con Alianza se nos llena tanto”, explica el vicepresidente del Once, Héctor Salazar.

El dirigente agrega que esa rivalidad se está trasladando también a las redes sociales del club fronterizo, al recibir michos comentados de aficionados tigrillos.

“Observamos que se está gestando una gran rivalidad entre las dos aficiones. En las publicaciones que nosotros compartidos, la mayoría de comentarios son de FAS, porque entendemos que lógicamente están molestos porque nosotros les hemos estado ganando”, manifiesta.

Ahora que el formato de competencia ha cambiado después de la pandemia, jugándose la primera fase por zonas, este duelo entre Once y FAS se está tornando como el más atractivo en el occidente del país, pasando a segundo plano el derbi santaneco entre los tigrillos e Isidro Metapán, pese a que el Tanque no cumple ni dos años de haber sido fundado.

La apuesta de la dirigencia es seguir creciendo y van por buen camino al superarse torneo a torneo, alcanzando unos históricos cuartos de final el torneo pasado y en el presente Clausura 2021 marchan a buen paso al ocupar el segundo lugar en tres fechas y, por supuesto, teniendo a FAS como su víctima favorita, después de lo ocurrido el pasado domingo.

“Ahora, los partidos entre FAS y Metapán no despiertan tanto morbo ni tanta atracción; en cambio, nosotros, cuando jugamos con ellos, el estadio se nos llena, y cuando nosotros vamos a jugar a Santa Ana, los de FAS también llegan. Es una bonita rivalidad la que está naciendo”, indica Salazar, una dualidad que apunta a convertirse en el ‘clásico de occidente’, como C.D. Águila y L.A. Firpo tienen el ‘clásico’ en el oriente del país.