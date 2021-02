Mexicano Felipe Ponce no seguirá en Alianza

Luego de la conquista del título 15 en su historia, el Alianza FC sumó al mexicano Felipe Ponce entre las bajas que tendrá para el torneo Clausura 2021, que arrancará a mediados de febrero.

Según lo publicado por el equipo, la rescisión de contrato se da por “común acuerdo”.

“Agradecemos a Felipe por su aporte para la conquista de la decimoquinta corona aliancista, así mismo por todos los goles marcados y sin dejar atrás aquella noche mágica que nos regaló frente a Tigres de México por la Liga de Campeones de Concacaf, sin duda dejas tu huella en el club más grande de El Salvador”, comunicó el equipo.

El mexicano disputó un total de 471 minutos este torneo, anotando 5 goles y aportando 2 asistencias, números que lo dejaron como el segundo goleador del equipo albo siendo volante.

“La idea es continuar teniendo muchos más logros con este equipo, pero a veces no depende de uno mismo. Torneo muy difícil que me tocó al llegar tarde a la pretemporada, me dio COVID, lesión… Como lo dije antes valió la pena cruzar fronteras caminando con tal de venir de nuevo a este equipo para ser campeón”, se despidió el jugador.