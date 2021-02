Jorge Córdoba: “Vengo mirando a Alianza desde que surgió la posibilidad de venir”

El delantero argentino, Jorge Córdoba, estuvo presente esta mañana en la vuelta a los entrenamientos de Alianza FC para preparar el torneo Clausura 2021, aunque le tocó compartir en su primer día con un equipo repleto de reservistas debido a que los jugadores convocados a la Selecta y a la preolímpica se incorporarán hasta mediados de semana.

El jugador, que será el único fichaje extranjero que el equipo haga para el torneo que arranca el próximo fin de semana, aseguró que viene observando a Alianza desde que surgió la posibilidad de venir al fútbol salvadoreño y que incluso vio la final que ganaron al Águila por 3-0.

“Vengo mirándolo desde que surgió la posibilidad de venir para acá, vi la final, que la ganaron muy bien, sé que tienen muchos chicos en la selección y que es un equipo que siempre pretende estar entre los primeros, así que vine con mucha ilusión de poder hacer un buen campeonato”, manifestó en la rueda de prensa previa al partido.

“(Alianza) es un equipo muy dinámico, que juega muy bien, que tiene chicos jóvenes y rápidos, que intentan jugar bien al fútbol, así que espero poder adaptarme a ese sistema y poder cumplir de la mejor manera”, añadió.

Jorge Córdoba, único fichaje extranjero 🇦🇷 de @AlianzaFC_sv, asegura que viene observando al equipo desde que surgió la posibilidad de jugar acá. También observó la final y sabe que el club está acostumbrado a llegar a estas instancias. pic.twitter.com/ZZblykqE8W — Diario1.com (@diario1_sv) February 8, 2021

En cuanto a sus características de juego, Córdoba se sincera que, pese a que ha venido para jugar de ‘9’, ante la ausencia de delanteros de que tenía Alianza el torneo pasado, a él le gusta jugar más suelto y en su anterior equipo (Valdivia de Chile) le tocó hacerla también de extremo derecho.

“Me tocó jugar todo el año de extremo derecho, pero por mis características, que tengo 1.90, me piden jugar de ‘9’ y lo he hecho mucho tiempo también… A mí me gusta jugar suelto realmente, no estar solo en el área, pero lo he hecho y creo que me puedo sentir cómodo”, manifestó.

Es por ello que sus estadísticas de goleo no son las mejores, pero considera que su estilo puede aportarle mucho al equipo en busca de su novena final consecutiva y su título 16.

“Ustedes han visto los números y yo nunca fui un gran goleador, pero a todos los equipos que fui jugué casi todos los partidos, porque en algo le rindo, a lo mejor no haciendo goles pero si dando pases de gol, haciendo un movimiento, esforzándome por el equipo, así que ojalá dios quiera pueda dar la mayor cantidad de goles que pueda”, cerró.