Jorge Córdoba: “Estoy sorprendido por el nivel que tiene Alianza”

El argentino Jorge Córdoba fue la apuesta de Tigana Meléndez para reforzar el ataque de Alianza en la presente campaña, pero tras la gran actuación que ha tenido el colombiano Michell Mercado, aportando dos goles y dos asistencias en dos partidos, han sido pocos los minutos que el suramericano ha visto para demostrar sus cualidades en el Clausura 2021, aunque asegura que no le preocupa pues el “el equipo funciona” perfectamente sin él.

“Estoy sorprendido por el nivel que tiene Alianza, por algo viene haciendo esta campaña de campeón año tras año, me he encontrado con compañeros de un nivel muy alto”, apuntó hoy en la rueda de prensa previo al derbi capitalino de mañana frente a Atlético Marte, correspondiente a la tercera jornada.

Sobre los pocos minutos que ha visto, registrando 21 minutos frente al Santa Tecla y otros 24 ante Chalatenango, ingresando en ambos en el segundo tiempo (69’ y 66′), el atacante resolvió: “Uno, al ser refuerzo, viene obviamente a querer jugar, es mi deseo, es mi anhelo, pero hay una realidad, que el equipo funciona, ya tiene una idea, Michell Mercado está haciendo un campeonato muy bueno, entonces hay que respetar, hay que esperar el momento y hay que prepararse para cuando a uno le toque estar a esta altura o poder mejorarla”, manifestó.

Córdoba a segura que poco a poco se va acoplando al estilo de juego del equipo y espera poder aportarle cuando le toque, para lo cual trabaja en precisión. “Va costando, pero ya me siento bastante bien. Los primeros días cuesta, pero tanto los chicos como el cuerpo técnico me fueron ayudando para que mejore… Nos toque jugar o nos toque entrar pocos minutos, tenemos que estar preparados para que el equipo no baje el nivel”, zanjó.