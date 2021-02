Gullit Peña: “Quiero dejar una estrellita bordada acá… Una o varias”

Al tener un buen rato de no contratar a un jugador de talla mundial, C.D. FAS presentó esta mañana con bombo y platillo al mexicano Carlos “Gullit” Peña, como el fichaje estrella del equipo para el torneo Clausura 2021, que arranca a mediados de este mes.

Durante el acto presentación, que tuvo lugar en el anfiteatro del estadio Óscar Alberto Quiteño, de Santa Ana, el jugador se comprometió a trabajar duro para acabar con la sequía de títulos de casi 12 años que arrastra el cuadro asociado.

“Siempre me he caracterizado por no conformarme con nada, gracias a Dios me han dado la oportunidad de jugar en Escocia, en Polonia, ahora en El Salvador, un Mundial, Copa Libertadores, Concacaf, Copa Oro y Copa América y siempre lo he hecho con la misma mentalidad de aportar mi granito de arena y Dios quiera acá podamos bordar una estrella más en este gran escudo”, fue parte del discurso de presentación del mexicano, de 30 años.

Y pese a lo que se pensaría, que ya está en la etapa final por su edad, la venida al fútbol salvadoreño la definió como “un comienzo muy importante” tanto para él, como para su carrera deportiva.

“Ha dejado cosas importantes para venir a El Salvador. Quiéranlo, apoyando y cuídenlo, que él viene comprometido a dar todo por C.D. FAS”, dijo, por su parte, el presidente del equipo, Guillermo Morán.

Durante la conferencia también se le consultó si sabía sobre la racha sin títulos que acarrea el equipo y si sabe de la ilusión que él representa para la afición tigrilla en ese aspecto.

“Sé de la importancia que es ganar un título y que ya llevan tiempo sin un campeonato. Estuve en León y tenía 10 años que no ascendía al máximo circuito, se la presión que es, pero esa presión la convierto en motivación, esa experiencia quiero transmítasela a los demás jugadores”, respondió.

Gullit, que portará el dorsal 27, también dijo que conoce que “Mágico” González es el ícono del equipo. “De jugador, todos platican del Mágico y yo creo que él es el referente”, apuntó, añadiendo que está “comprometido con hacer bien las cosas con este club y dejar, si Dios quiere, una estrellita bordada acá… Una o varias”, bromeó.