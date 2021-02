Alianza manda en la capital con gran actuación de Córdoba

A paso perfecto marcha Alianza FC en la búsqueda el tricampeonato, al protagonizar esta noche una remontada categórica de 3-2 en el derbi capitalino frente a Atlético Marte, con una gran actuación del delantero argentino Jorge Córdoba, que regaló dos golazos de lujo, en cuestión de 10 minutos, para darle el tercer triunfo al hilo a su equipo en tres salidas a la cancha en este Clausura 2021.

El técnico Tigana Meléndez dio descanso a varios jugadores para el derbi, principalmente en la portería y en la zona baja, pero conservó el esquema (4-2-3-1) que le dio resultados la jornada pasada en la victoria de visita frente al Chalatenango (0-1), con Michell Mercado como único hombre en punta.

La primera opción clara del partido se gestó sobre el minuto 4, cuando, en una jugada por izquierda, Marvin Monterroza dio un pase retrasado para Michell Mercado, quien le pegó de primera enviando el balón por encima de la meta defendida por el portero argentino Matías Coloca.

Volvió a llegar Alianza al 16’ en una jugada por derecha, pero el centro de Rubén “Polaco” Marroquín no encontró receptor y el guardameta se quedó con el balón; el juego de los albos se distribuía principalmente por los costados, con el capitán como principal orquestador comercializando el balón para Juan Carlos Portillo y Bryan Tamacas, aunque no le estaba dando los resultados esperados a Tigana en los primeros minutos, pero fueron pacientes.

Marte, que no había tenido mayores ocasiones de gol, encontró el primero al minuto 33, gracias a un zurdazo potente de Tony Roque, al que no pudo llegar el portero Yimmy Cuéllar, pero el tanto no debió contar debido a que había habido una mano en el saque de esquina que antecedió la jugada, pero el árbitro Rodolfo Toruño no lo vio así.

La reacción del bicampeón fue inmediata, pues solo le bastaron 4 minutos para encontrar el empate con un derechazo potente de Monterroza, al 37’, luego de una gran combinación con Narciso Orellana por el centro.

Y antes de irse al descanso, Mercado perdonó el 2-0 al intentar colocar el balón de primera sobre la base del poste derecho de Coloca, tras un pase exquisito filtrado entre los centrales por Monterroza, al 43’, y Alianza también se salvó con un disparo de Ballestero que se estrelló en el poste en el tiempo agregado.

En el segundo tiempo, continuó perdonando Alianza en dos oportunidades, al fallar frente al portero Tamacas, en primera instancia, y luego Michell Mercado, sin quitar mérito a Coloca, que volvió a figurar al 60’ con una gran atajada a Marroquín.

Minutos después hizo dos movimientos Tigana, enviando a Jorge Córdoba y a Elvin Alvarado al campo, al 63’, camios con los que buscaba más afectividad y lo consiguió al minuto, pues el delantero argentino regaló un golazo de larga distancia, al recibir de espalda, acomodar y girar para remontar de forma categórica, al 64’, en la primera pelota que tocaba.

Fue una gran noche para el delantero que el 74’, marcaba su doblete definiendo de gran forma tras recibir una asistencia de Mercado, pero los marcianos volvieron a acortar distancia al 78’ con un tanto del colombiano Balletero en una desatención en la zaga blanca.

Córdoba tuvo el triplete al 89’, pero Matías Coloca lo evitó, segundos después de taparle también un mano a mano a Elvin Alvarado y así el partido terminó en fiesta para el bicampeón.