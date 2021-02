Alianza apuesta por un joven de la casa

Como parte de la apuesta del bicampeón Alianza FC, de darles oportunidad a los jóvenes formados en casa, esta mañana el club capitalino presentó al volante zurdo Elvin Alvarado, de 22 años, como su primer refuerzo para el torneo Clausura 2021.

El joven fue formado en las canteras del equipo blanco, donde fue dirigido por los profesor Juan Carlos Serrano, Dawson Prado y Jaime Medina por dos años, pero luego fue colocado en el Audaz en 2017, en donde deslumbró por la banda izquierda, y desde ese año se ha mantenido en la Primera División, en equipos como Águila y Once Deportivo, pero, ya después de haber adquirido algo de experiencia era tiempo de volver.

“En los últimos años hemos sacado varios jugadores de reserva que están destacando en equipo de Primera División, entonces nosotros formamos jugadores acá, les damos la oportunidad para que vayan a otros equipos a tomar experiencia y que luego puedan retornar porque ya los conocemos”, manifestó el entrenador de Alianza, Tigana Meléndez.

Elvin, quien firmó por dos torneos cortos con la institución paquiderma, prorrogable a extender su contrato, manifestó que tanto su familia como los vecinos de su colonia en Altavista, Tonacatepeque, son albos, lo cual facilitó su decisión de regresar al club.

“Es algo que me llena de alegría, porque el algo que uno siempre quiere, estar en un equipo como Alianza… Mi familia, mi colonia, toda la gente la mayoría son aliancistas y me apoyan en esto y también eso me llena de motivación porque sé que tengo el respaldo de todos ellos”, dijo el jugador.

Para Tigana, Elvin es “un jugador que en este momento Alianza necesita por el tipo de juego que está intentando desarrollar” y espera que con él llegue la corona 16.

Para el volante, por su parte, es una gran oportunidad para salir campeón por primera vez en el con el equipo elefante, pues cuando estuvo en reserva solo pudo alcanzar el subcampeonato.