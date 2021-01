VIDEO | Árbitro llama “puta” a delantera de FAS, denuncian jugadoras

Futbolistas de C.D. FAS condenaron a través de sus redes sociales la falta de profesionalismo del árbitro central José Morales, por insultar a la delantera de su equipo y máxima goleadora del torneo, Paola Calderón, a quien se habría referido como “puta” para “solicitarle” que se parara tras caer al suelo al recibir una falta por parte de una jugadora de Santa Tecla, durante el partido de ida de semifinales disputado la noche del pasado miércoles en el estadio Las Delicias.

La expresión con la que se refirió el réferi a la atacante tigrilla fue confirmada por la propia futbolista a Diario 1.

“El árbitro se comportó de una forma muy arrogante, gritándome cuando caí al suelo luego que una jugadora rival me dio en la columna. Me dijo: ‘parate, puta, sino querés que te pare con una amarilla’. Es la primera vez que un árbitro me llama así”, manifestó la máxima romperredes del torneo Apertura 2020 de la Liga Femenina, con 44 goles en 16 partidos de fases de grupo.

Eso sucedió en el segundo tiempo del partido e inmediatamente sus compañeros de equipo y su entrenador Ofni Bolaños le reclamaron al árbitro por referirse a ella así, lo cual le costó una amarilla a Francisca González, quien terminó siendo expulsada por acumulación de tarjetas, pese a que el reclamo lo habría hecho de forma pacífica.

Las compañeras de equipo de Paola Calderón, Stefanny Campos y la capitana Zulia Menjívar, también confirmaron la expresión con la que el árbitro se refirió a la delantera.

“Mal arbitraje, nos pueden tildar de lloronas, lo que quieran, pero las palabras que ocupó ese señor al acercarse a mi compañera son reprochables. No sé cómo pueden permitir gente poco profesional en Primera”, lamentó Stefanny Campos.

“Increíble el arbitraje de nuestro partido de anoche (miércoles). Terminamos el partido con dos jugadoras menos y todavía tiene el descaro de decirle malas palabras a unas de nuestras jugadoras cuando estaba en el piso, después de una falta recibida, que solo terminó en un saque de banda en contra. Te llevas el premio al peor árbitro y espero que el reporte sea el que debería de ser porque hasta tu compañero de línea escuchó lo que le dijiste a nuestra jugadora”, denunció la capitana.

Paola asegura que, incluso, el réferi no quiso autorizarle la asistencia médica, al resentir un trauma en la columna. Fue hasta que el árbitro asistente le dijo, cuando finalmente lo avaló.

Las jugadoras condenaron la expresión y demandan a la Fesfut que envíe árbitros profesionales a dirigir los partidos de la Primera División Femenina, sobre todo en estas etapas decisivas.