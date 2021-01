Jugadora de Alianza se perderá lo que resta del torneo tras ser atropellada

El 2020 no cerró como Katherine Larios esperaba y el 2021 tampoco iniciará como deseaba. Un accidente automovilístico sufrido tras un partido de fútbol acabó con las aspiraciones que tenía la jugadora de ayudar a su equipo en la conquista de la quinta estrella el próximo 31 de enero, al dejarle lesiones que le impedirán jugar las fases de eliminación directa del torneo Apertura 2020 de la Liga Femenina.

Pero ni la luxación en su hombro ni el esguince en el tobillo duelen más que perderse lo que se viene, pues Alianza Women ya está clasificado a los cuartos de final. “Lo que más me duele es que no podré estar en lo restante del torneo”, manifiesta la defensora, que en el clásico femenino disputado contra FAS el pasado fin de semana, recibió un gran gesto por parte de una compañera que le conmovió y le hizo olvidar por un instante lo sucedió el pasado 19 de diciembre.

“Cuando venía del juego de Las Delicias con Tecla, en el que empatamos (2-2), yo iba a cruzarme la calle, entonces acá en la colonia (Tonacatepeque) hay una curva y los carros suelen venir rápido, pero casi siempre tienen precaución en esa zona, aunque en ésta creo que venía distraído el tipo y medio alcancé a correr cuando lo vi, pero me alcanzó a dar. Me raspe en el asfalto del suelo y me golpeó la cabeza, traté de girar al correr, pero no alcancé a girar bien y ahí fue donde me golpeé el hombro”, narra Katherine sobre el accidente que le tiene alejada del equipo.

“El tipo salió, pero no me percaté, ya que por el dolor solo pude levantarme y salir de la calle, por suerte ahí había una patrulla, pero solo le hablé a mi familia y ellos me llevaron a emergencias. Recuerdo que llevaba unas palomitas para mi sobrina, pero quedaron todas aplastas en el suelo. Fui a Apopa, no me atendieron; me fui a la Zacamil y ahí pasé toda la noche”, continúa.

Su compañera Jackeline Velásquez, mejor conocida como la “Monja” en el equipo, le había prometido dedicarle un gol en el siguiente partido contra Once Deportivo, pero aunque golearon 6-0 no logró cumplir su promesa, pero persistió y lo logró nada menos que en el clásico en el que también quitaron el invicto a FAS.

“Ella es quien me trata de motivar que estaré bien, ya que con esto no puedo hacer muchas cosas, entre ellas viajar, entonces desde Once deportivo me dijo: ‘voy a hacer un gol y te lo voy a dedicar’, cuando no pudo me dijo lo mismo con Limeño, del cual tampoco anotó y me dijo: ‘te lo debo’, jajaja y le salió con FAS. Me hizo feliz. Me conmovió”, reaccionó ante el gesto.

Katherine, quien también estudia Licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad Educación, Física, Deportes y Recreación en la Universidad de El Salvador (UES), tiene revisión el próximo 11 de enero, cita en la que conocerá se las lesiones sufridas le obligarán a pasar por el quirófano.

La defensora ha estado desde los inicios con Alianza, por lo que si su equipo avanza a la final el 31 de enero, será la primera que se perderá de las cinco que ha disputado Alianza, ya que pudo jugar tres y las otras dos las vivió desde el banquillo, consiguiendo cuatro copas.