Fito Zelaya se perderá la ida de semifinales contra FAS

Lo que ya había adelantado el entrenador de Alianza, Milton “Tigana” Meléndez el pasado domingo, que veía “difícil” que el delantero Fito Zelaya estuviera en la ida de las semifinales contra FAS, terminó de confirmarse hoy al descartarlo totalmente en la conferencia de prensa previa al choque de mañana a disputarse en el estadio Cuscatlán.

Fito Zelaya vio apenas siete minutos el pasado domingo en la vuelta de los cuartos de final contra Once Deportivo, tras sufrir un desgarro muscular después de anotar un golazo que ilusionaba a la afición blanca con haber recuperado a su jugador insignia en esta etapa determinante.

El máximo goleador de Alianza venía anotando gol por partido cuando Tigana tomó el mando del equipo, pero ahora el entrenador deberá replantear otra estrategia para este choque crucial, al no poder contar con él.

Al ser preguntado por los jugadores con los que no podrá contar mañana, el técnico manifestó: “Fito no está para mañana, luego (Felipe) Ponce hoy se verá cómo reacciona porque ya hizo fútbol pero no está al 100 por ciento”.

“Fito ha estado en los tres partidos un gol por partido, pero hoy no lo tenemos, tenemos a Michell (Mercado), y yo le digo a los jugadores que no podemos depender de solo uno, sino que están 11 que pueden estar dentro de la cancha y cualquiera puede entrar”, manifestó.

Sobre si el atacante logrará recuperarse para el partido de vuelta a disputarse el próximo domingo en el estadio Oscar Alberto Quiteño, Tigana respondió: “Habría que ver, por el momento se pierde el de ida, ayer se sintió un poco mejor pero no lo vamos a arriesgar. En el de vuelta lo tendremos ahí por alguna necesidad si se puede tomar en cuenta y, si no, pues, con lo que tenemos”, apuntó.

En la práctica de hoy, Fito trabajó al margen del grupo en el estadio Cuscatlán haciendo un poco de trote alrededor del estadio.