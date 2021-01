Festejos de los equipos con la copa serán sin aficionados por la pandemia

Tradicionalmente los equipos hacen un recorrido exhibiendo el trofeo a los aficionados tras salir campeones, pero en esta ocasión en el fútbol salvadoreño el festejo será de forma atípica, en un convivio más íntimo debido a la pandemia, adelantaron las directivas de Alianza FC y C.D. Águila en una conferencia de prensa brindada esta mañana con todos los pormenores sobre la gran final del próximo domingo.

Águila, que suele llevarse la fiesta posterior al partido a la Cancha Álvarez o al Barraza, esta vez celebrará en un restaurante privado.

“En el caso de Águila, así como está la situación actual, y tratando de guardar todos los protocolos de bioseguridad, ha decidido llevar su celebración, de llegar a ganar el título, en un restaurante privado”, manifestó el presidente, Alejandro González.

El mandamás aprovechó para solicitar a los aficionados celebrar desde casa, pues el virus sigue latente. “El festejo entre jugadores, cuerpo técnico, directivos y familiares tendrá que ser en privado, yo creo que tenemos que respetar toda la situación que está viviendo el país y como Águila no vamos a ser la excepción. Vamos a tener una celebración muy limitada, esto no quiere decir que nuestra afición no va a celebrar en grande cada quien por su lado o en su casa”, indicó.

Alianza, por su parte, suele hacer un recorrido en una conga bus por la plaza El Divino Salvador del Mundo, pero ahora no lo ve viable el gerente del equipo Edwin Abarca.

“Va a estar imposible por todo el tema del virus, estamos en el ojo del huracán, todos nos están evaluando y criticando, y en una celebración será más complicado por la euforia y la alegría que se genera, muchas cosas se pueden salir de control”, planteó.

“Estamos evaluando, pero casi seguro también lo haremos en un restaurante privado en la Zona Rosa, donde estará la junta directiva, jugadores, familia más cercana de los jugadores y ahí podríamos ver qué se podría hacer al menos en las cercanías para que la gente pueda estar un poco cerca del equipo y no hacerlo como lo hemos hecho siempre”, añadió.