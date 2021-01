Felipe Ponce: “Quiero que mi nombre se recuerde como el grupo que ganó la 15”

El creativo mexicano Felipe Ponce fue fichado por Alianza FC para el torneo Clausura 2020, pero el campeonato fue suspendido por la pandemia, por lo que ahora se enfrenta ante la oportunidad de jugar su primera final en el fútbol salvadoreño, instancia en la que asegura que el club ya tiene “mucha experiencia”.

Y pese a que no ha tenido el torneo que esperaba, con complicaciones desde su llegada por el cierre de fronteras a causa del coronavirus, sumado a que estuvo de baja mucho tiempo al contagiarse el virus estando en El Salvador y luego una lesión en su pierna izquierda, el volante espera poder culminarlo de gran forma, dándole la corona 15 a Alianza.

“Motivado, contento, es por lo que vine acá; desde que me hablaron del proyecto de Alianza, me mencionaron eso, que el equipo está acostumbrado a jugar finales, es muy motivante que en el primer torneo completo lo pudimos lograr. Estoy feliz y con ganas de hacer las cosas bien. Si me toca jugar, dar el máximo y poder ayudar al equipo”, manifestó esta mañana en la única comparecencia que el equipo tendrá ante los medios previo a la gran final contra Águila.

“Obviamente yo quiero que mi nombre se recuerde porque ganamos la 15, todos mis compañeros igual, y es por lo que vine acá”, zanjó.

Sobre la tendinitis que lo tuvo alejado de las canchas por 15 días en la etapa decisiva del torneo, el jugador asegura que ya la superó y está de toque para poder aportarle al equipo, si Tigana Meléndez así lo considera y, si no, pues apoyar desde banquillo pues el equipo “está jugando muy bien”.

“Hubo muchas cosas la verdad, la llegada, me dio COVID, la lesión, pero cuando me ha tocado jugar he tratado de dar el máximo y he ayudado al equipo cuando me ha tocado, espero que me toque jugar y, si no, pues, mis compañeros están muy bien. Ahorita no pensando en que tengo que jugar porque la verdad es que el equipo está jugando muy bien, por eso no hay nada que reprochar”, formuló.

En cuanto a las virtudes que ve en el equipo capitalino para que la vuelta olímpica el domingo, Ponce destacó la experiencia.

“El equipo lo veo muy maduro, muy concentrado, se nota que tiene mucha experiencia en las finales, eso ayuda muchísimo, todos los del plantel tienen cinco o seis finales, entonces eso ayuda, no hay nadie sorprendido por lo que pueda pasar y la verdad tranquiliza”, apuntó.