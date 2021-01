Exempleado Lisandro Pohl trata de desestabilizar al Alianza FC

Hasta el miércoles de la semana pasada, Oswaldo Blanco, quien había militado durante el torneo de apertura 2021 en el Alianza FC, cesó sus labores alegando problemas familiares que tenía que atender en su nativa Colombia. Esto fue anunciado por el jugador en su momento, y en consideración de su situación familiar, Alianza FC llegó a un acuerdo para que pudiera regresar a su país y atender sus problemas familiares, ya que este había manifestado a los técnicos del equipo que “no tengo la cabeza para estar concentrado en el juego”.

Ante esta situación, la junta directiva y el comité técnico de Alianza decidieron acordar una separación amistosa con el jugador colombiano, quien después de cerrar la negociación y firmar su respectivo finiquito hizo arreglos para regresar a su país natal para atender a su familia.

Lisandro Pohl fue empleado de Alianza hasta la final del torneo clausura 2019, el cual fue terminado prematuramente en abril de ese año. Desde su cuenta en Twitter, Pohl ha mantenido una línea de comentarios muy críticos hacia la directiva y cuerpo técnico del Alianza, así como contra el presidente de la institución, Fito Salume.

Salume y la directiva siempre fueron de la posición que la separación de Lisandro Pohl había sido en términos amigables; incluso habiendo sabido de un ofrecimiento de firmar como asesor, Pohl decidió cortar todo nexo con el club después de su separación del cargo como director deportivo.

Desde su separación y en especial en las semanas recientes, Pohl ha incrementado su nivel de comunicación en contra del club, lo cual muchos consideran como una intención de desestabilizar al equipo que está entrando en una fase crítica del campeonato. Y según LMF Magazine, con el propósito de desestabilizar al club y a sus jugadores, quienes necesitan la máxima concentración en esta crítica etapa del torneo.

Lisandro Pohl se niega a hablar sobre detalles del tema

LMF Magazine sostiene que Lisandro Pohl irrumpió la vivienda de Oswaldo Blanco la noche del día jueves para que este diera declaraciones a un periódico, las cuáles se habrían dado desde el celular del exdirector deportivo del equipo “con el único propósito de desestabilizar a Alianza”, algo “que ha venido haciendo desde que fue despedido del equipo”.

Diario 1 llamó telefónicamente al señor Pohl para obtener sus comentarios al respecto y el exdirigente optó por “no tocar más el tema”.

“Yo la verdad no quiero entrar en eso porque lo mío lo han dimensionado a un área que no pensé que lo fueran a tomar así y entonces ya me cansé yo porque todo lo toman como ataque y yo no estoy atacando a nadie ni quiero dar la percepción de eso; entonces prefiero mejor ya no tocar más el tema”, reaccionó. “Yo he estado en medio de algo que tampoco es la gran cosa. Fue una entrevista que el jugador dio a un medio nada más”, añadió.

“Pero a se le acusa de irrumpir en la casa del jugador para que brindara declaraciones a un medio, las cuales se dieron desde su celular. ¿No fue así?”, se le preguntó.

“Es como que ahorita me llama usted a mí y me pide el teléfono de tal persona que quiere entrevistar y yo se lo contacto, pero yo ni sabía qué le iban a preguntar. Ni yo originé la llamada ni nada, lo que pasa que lo han tergiversado, pero entre uno más habla, más confunden las cosas, entonces yo no quiero entrar en eso ya y no crea que es por pesado ni nada, simplemente no quiero”, respondió.

Diario 1 también habló con directivos de Alianza FC, quienes manifestaron que la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores están concentrados en esta difícil etapa del torneo con el objetivo de avanzar hacia la final para conquistar la ansiada quinceava copa. Asimismo, dijeron que en estos momentos el club prefiere no dar ninguna declaración sobre ciertas acciones que se han evidenciado y comentado en redes sociales sobre algunas personas que no tienen los mejores intereses hacia el equipo y que se reservan el derecho a comentar y a tomar, si fuera necesario, las acciones legales pertinentes para defender los intereses de Alianza FC.